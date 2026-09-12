DEM Parti'den "çerçeve yasa" sonrası ilk İmralı ziyareti: Tarih belli oldu
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin çerçeve yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından ilk kez İmralı’ya gidecek. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, Öcalan ile görüşecek.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İmralı'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 14 Eylül Pazartesi günü İmralı Adası'na gideceği bildirildi.
Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alacak.
ÇERÇEVE YASA SONRASI İLK ZİYARET
Ziyaret, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ardından gerçekleşecek olması nedeniyle önem taşıyor.
PKK'nın silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturması amacıyla hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından 11 Ağustos'ta kabul edildi. Oylamaya 563 milletvekili katılırken teklif 467 oyla kabul edildi.
DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile son görüşmesini 2 Ağustos'ta gerçekleştirmişti.