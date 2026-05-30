DEM Parti’den 'birlik' çağrısı: 19 Aralık'tan bu yana CHP ile dayanışma içindeyiz

Almanya’da düzenlenen "Bir Ol" festivalinin resepsiyonuna katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'ye yönelik butlan kararının ardından Türkiye gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

DEM Parti yönetimi, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından Köln kentinde organize edilen “Bir Ol” festivalinin resepsiyonunda yer aldı. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat ve Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu’nun da dahil olduğu heyet, etkinlikte Türkiye'deki güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

'BÜTÜNLÜK ŞART'

Resepsiyonda söz alan Bakırhan, yakın dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatarak, muhalefet blokunun hedef alındığına dikkat çekti.

İktidarın muhalefeti zayıflatmak ve parçalamak istediğini belirten Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel ile yaptığımız görüşmede de vurguladığımız gibi, ortada muhalefeti etkisizleştirmeyi amaçlayan bir bölme ve parçalama siyaseti var. CHP’nin bu yıpratma hamleleri karşısında demokratik bir zeminde örgütlenerek, kurultay iradesiyle ve tek vücut olarak durması gerekiyor."

Türkiye’deki demokratik geleceğin korunması için sandık iradesine vurgu yapan Bakırhan, yargı operasyonları marifetiyle halkın iradesinin yok sayılmasını asla kabul etmeyeceklerini ve DEM Parti olarak her zaman sandığa saygıyı savunacaklarını yineledi.

'MÜZAKERE ETMEK MÜCADELEYİ BIRAKMAK DEĞİL'

Türkiye’de demokrasi yanlısı kesimlerin özellikle yargı eliyle baskı altına alınmaya çalışıldığını ifade eden Bakırhan, partilerinin yürüttüğü stratejiye de açıklık getirdi. Siyasette diyalog kanallarını açık tutmanın taviz vermek anlamına gelmediğini belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz hem müzakereyi hem de mücadeleyi bir arada yürütüyoruz. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki; müzakere masasında olmak, mücadeleden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Kürtlerin ve Alevilerin eşit yurttaşlık haklarından, kadınların özgürlük ve demokratik kazanımlarından asla geri adım atmayız."

'19 ARALIK’TAN BU YANA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'

DEM Parti’nin geçmişten bugüne haksızlıklara karşı hiçbir dönemde sessiz kalmadığını ifade eden Tuncer Bakırhan, Çağlayan adliyesi süreçlerinden 19 Aralık operasyonlarına kadar uzanan tarihsel süreçte, CHP ile her zaman bir dayanışma ve dirsek teması içinde olduklarını sözlerine ekledi.