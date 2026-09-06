DEM Parti'de eş genel başkanlar değişmedi

DEM Parti’nin 5. Olağan Büyük Kongresi’nde Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongre, delegelerin katılımıyla sabah saatlerinde başladı.

Kongrede parti organları için seçimler yapıldı, tüzüğe ilişkin değerlendirmeler ele alındı. Eş genel başkanlık seçiminde Bakırhan ve Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını aldı.

Böylece DEM Parti’nin yönetiminde değişikliğe gidilmedi. Bakırhan ve Hatimoğulları, eş genel başkanlık görevlerini sürdürecek.

DEM Parti, son olağan kongresini Ekim 2023’te gerçekleştirmişti.

BAKIRHAN'DAN SONRA BULDAN DA AYNI İSMİ VERDİ

Tuncer Bakırhan, 29 Ağustos'ta Demokratik Cumhuriyet Hareketi isminden bahsetmişti.

Bakırhan'ın ardından Pervin Buldan da bu isim ile ilgili açıklama yaptı. Kongreye katılan Buldan şunları ifade etti:

"Muhtemelen birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz. Bunun bugün ilk mesajı verildi, adımı atıldı"