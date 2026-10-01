DEM Parti T24 ofisini ziyaret etti, Eş Genel Başkanlar sert konuştu: 1980'leri yaşatmaktan vazgeçin

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen T24’ün Ankara bürosuna dayanışma ziyaretinde bulundu. Alınan kapatma kararına son verilmesi gerektiğini vurgulayan Eş Genel Başkanlar, yapılan bu uygulamayı sert bir dille eleştirdi.

Hatimoğulları, "Biz T24'ün kapatılması gibi bir durumu 1980 askeri cunta döneminde basın yönelik yoğun ve ağır baskılarda çok gördük. Birçok hesaba erişim engeli getiriliyor, basın adeta susturulmak isteniyor. Bizlere 1980'leri yaşatmaktan artık vazgeçin." diyerek sert konuştu.

Bakırhan da yaptığı açıklamada, "İktidarı, eleştirel yayın yapan basına dönük baskılardan vazgeçemeye çağırıyoruz. Bir taraftan bir çözüm süreci tartışıyoruz, onun ilerlemesi için çaba sarf ediyoruz ama diğer taraftan iletişim cezaları ve yasakları getirilen basın yayın organlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda kimsenin inandırıcılığı olmaz."

"BİZLERE 1980'LERİ YAŞATMAKTAN ARTIK VAZGEÇİN"

Ziyarette konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sansürü kabul etmediklerini ve yurttaşların haber alma hakkının engellendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"T24 ile ilgili alınmış olan kararları asla doğru bulmadığımızı burada, T24'ün temsilciliğinden bütün Türkiye kamuoyuna bir kere daha deklare ediyoruz. Türkiye'de basına yönelik olarak bu sansürü asla kabul etmiyoruz. Biz T24'ün kapatılması gibi bir durumu 1980 askeri cunta döneminde basın yönelik yoğun ve ağır baskılarda çok gördük. Birçok hesaba erişim engeli getiriliyor, basın adeta susturulmak isteniyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bugün tek susturulan basın değil, aynı zamanda biz yurttaşların, 86 milyonun haber alma hakkı engelleniyor. Benim bir yurttaş olarak haber alma hakkım engelleniyor. Objektif olarak habere ulaşmam engelleniyor. Ben sadece bir siyasi partinin eş başkanı olarak değil, bu ülkenin bir yurttaşı olarak da T24'ün üzerindeki bu baskıyı reddettiğimin altını çizmek istiyorum."

"DEM PARTİ OLARAK YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hatimoğulları, Türkiye'nin dünya genelindeki basın özgürlüğü durumuna değindi ve dayanışma mesajını "DEM Parti olarak yanlarında olmaya, bu haksızlığa karşı durmaya devam edeceğiz" diyerek şu sözlerle tamamladı:

"T24 yalnız değildir. Bugün verilen itiraz dilekçesinin mutlaka, en kısa zamanda değerlendirilmesi gerekiyor. Yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Türkiye'nin dünya genelinde basına en çok sansür uygulayan ülkeler arasında neredeyse bir Ortadoğu ülkesinden çok daha fazla hatta bir Ortadoğu ülkesinden çok daha beter bir durumda olduğunu biliyoruz ve bu kabul edilemez. Bugün sosyal medyaya erişim engeli dahil olmak üzere yapılan bu engellemeler hiçbir yurttaşımızın kabul edeceği engellemeler değil. Bizlere 1980'leri yaşatmaktan artık vazgeçin. Basın üzerindeki bu baskılar derhal son bulmalıdır.

Bir kez daha bütün T24 ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. DEM Parti olarak her daim yanlarında olmaya, bu haksızlığa karşı durmaya devam edeceğiz. Burada, bu daracık ortamda bütün Türkiye'nin ve dünyanın yüzünü gözünü açan, dar bir ekiple çalışan buradaki tüm arkadaşlarımıza da hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum hem de bugüne kadar verdiğiniz kamusal hizmet açısından da hepinize teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki siz kaldığınız yerden yolunuza devam edersiniz, biz de kaldığımız yerden sizi takip etmeye devam ederiz."

“İKTİDARI BASINA DÖNÜK BASKILARDAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise demokrasinin basın özgürlüğüyle ölçüldüğünü söyleyerek iktidara şu çağrıda bulundu:

"T24 çalışanları ve emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum ve geçmiş olsun diyorum T24 ailesine. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde demokrasi o ülkedeki basın yayın özgürlüğü ile ölçülür. Türkiye'ye bakıldığında basın yayına dönük kapatmalar, sansürler, engellemeler ve cezalar demokratik olarak nerede olduğumuzun göstergesidir. T24'e engelleyerek ya da başka mecraları kapatarak, çok büyük meblağlarda para cezaları vererek ne demokratikleşebiliriz ne de muhalif sesleri bastırabiliriz. Bu ülkede çok zor koşullarda basın yayın emekçileri, gazeteciler canları pahasına gerçeği savunmaya devam ettiler. Bu konuda çok önemli örnekler, bir geçmiş var.

"BİR TARAFTAN BİR ÇÖZÜM SÜRECİ TARTIŞIYORUZ, ONUN İLERLEMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ AMA DİĞER TARAFTAN YASAKLARLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"

T24'ün haberine göre, gündemdeki süreçler ve uygulanan yasaklar arasındaki çelişkiye dikkat çeken Bakırhan, "Bu durumda kimsenin inandırıcılığı olmaz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarı, eleştirel yayın yapan basına dönük baskılardan vazgeçemeye çağırıyoruz. Bu dönemin ruhuna da aykırı bir tutumdur. Bir taraftan bir çözüm süreci tartışıyoruz, onun ilerlemesi için çaba sarf ediyoruz ama diğer taraftan hesabı kapatma, basın yayın mecrası engelleme, iletişim cezaları ve yasakları getirilen basın yayın organlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda kimsenin inandırıcılığı olmaz. Demokrasi herhangi bir kişinin, kurumun, basın yayın organının düşüncesini özgürce ifade etmesidir. Türkiye'de eksik olan budur. Bu eksikliği gidermek yerine kapatmak, engellemek nedir?

Bu ülkenin basın yayın organları hiçbir zaman tek sese bürünmedi, bundan sonra da bürünmeyecek. Bu kararı verenleri eleştiriyorum. Bir an önce T24'ün yapmış olduğu itirazın dikkate alınarak T24'ün yayın politikasına özgürce devam etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyorum. Bu baskıların ortadan kalkması için de Meclis'te, sokakta, her zeminde mücadelemize devam edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun."