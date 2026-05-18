DEM Parti Sözcüsü Doğan: Süreçte yeni bir çıkış yolu aranıyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ekim 2024'ten bu yana devam eden ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte yeni bir çıkış yolu arandığını söyledi.

Süreçte yasal adımların bir an önce atılması gerektiğini vurgulayan Doğan, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

DEM PARTİ'DEN YENİ YOL ÇIKIŞI

"Sürecin daha hızlı ilerlemesi için, bu belirsizliklerin giderilmesi için, ortaya çıkan zorlukların bir şekilde ortadan kaldırılabilmesi için yeni bir çıkış yolu aranıyor." diyen DEM Parti Sözcüsü, "Yeni bir yol haritasına ilişkin süren çalışmalar da var." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçteki çabalarından memnun olduklarını dile getiren Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak, süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini söylediğimiz günden beri biz de en çok bu konuya dikkat çekiyoruz. “Birinci aşama tamamlandı, artık ikinci aşamaya geçtik” dediğimiz andan bugüne en çok dikkat çektiğimiz konuların başında yeni bir hamle ihtiyacı geliyordu." dediği açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz hamle olarak tanımlamadık ama bugün Sayın Bahçeli hamle olarak tanımladı. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim."

"İMRALI HEYETİNİN ÖCALAN İLE GÖRÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Partinin İmralı heyetinin 27 Mart'tan bu yana PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmediğine de dikkat çeken DEM Parti Sözcüsü, söz konusu ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini belirtti.

Öcalan ile görüşememin sürecin akışını bozduğunu ifade eden Doğan şöyle konuştu:

"DEM Parti İmralı Heyeti epeydir görüşme yapmadı. 27 Mart'tan bu yana. Avukatlar ve ailenin de Öcalan’la herhangi bir görüşmesi olmadı. Bu olağan akış bozulduğu zaman süreçte sorun var algısı oluşuyor. Bundan vazgeçmek gerekiyor artık. Bunun ritmi, temposu ve akışı olmalı. Önümüzdeki günlerde biz İmralı Heyetinin de İmralı'da bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Türkiye dar tartışmalarla tükendi bugüne kadar. Pek çok açıdan bir tükenmişlik yaşıyor. Türkiye'nin demokratik geleceği için gösterilen her çabayı değerli bulmak gerekiyor. Aynı yerden bakmayabiliriz, aynı düşünmeyebiliriz, aynı siyasal perspektiflere ve hassasiyetlere sahip olmayabiliriz. Ancak ortak değerler için buluşabiliriz. Bugün Türkiye'nin en temel ihtiyacı eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasidir. Hangi siyasi parti olursa olsun, hangi toplumsal kesim olursa olsun tamamının ortak ihtiyacı da ortak talebi de bu. Bunun için çaba gösteren, bunun için gayret sahibi olan herkesin çabası ve gayreti bizim için çok kıymetli. Çünkü biz zaten bunun için çabalıyoruz ve bundan sonra da çabalamaya devam edeceğiz."

DEM'DEN ÖCALAN'A STATÜ ÇAĞRISI

Doğan, MHP Lideri Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Öcalan ile ilgili statü sözlerine ilişkin ise şunları söyledi: