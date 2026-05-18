DEM Parti Sözcüsü Doğan: Süreçte yeni bir çıkış yolu aranıyor
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreçte yasal adımların bir an önce atılması gerektiğini vurgulayarak, "Sürecin daha hızlı ilerlemesi için, yeni bir çıkış yolu aranıyor." dedi.
Süreçte yasal adımların bir an önce atılması gerektiğini vurgulayan Doğan, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
DEM PARTİ'DEN YENİ YOL ÇIKIŞI
"Sürecin daha hızlı ilerlemesi için, bu belirsizliklerin giderilmesi için, ortaya çıkan zorlukların bir şekilde ortadan kaldırılabilmesi için yeni bir çıkış yolu aranıyor." diyen DEM Parti Sözcüsü, "Yeni bir yol haritasına ilişkin süren çalışmalar da var." şeklinde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçteki çabalarından memnun olduklarını dile getiren Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak, süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini söylediğimiz günden beri biz de en çok bu konuya dikkat çekiyoruz. “Birinci aşama tamamlandı, artık ikinci aşamaya geçtik” dediğimiz andan bugüne en çok dikkat çektiğimiz konuların başında yeni bir hamle ihtiyacı geliyordu." dediği açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Biz hamle olarak tanımlamadık ama bugün Sayın Bahçeli hamle olarak tanımladı. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim."
"İMRALI HEYETİNİN ÖCALAN İLE GÖRÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"
Partinin İmralı heyetinin 27 Mart'tan bu yana PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmediğine de dikkat çeken DEM Parti Sözcüsü, söz konusu ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini belirtti.
Öcalan ile görüşememin sürecin akışını bozduğunu ifade eden Doğan şöyle konuştu:
"DEM Parti İmralı Heyeti epeydir görüşme yapmadı. 27 Mart'tan bu yana. Avukatlar ve ailenin de Öcalan’la herhangi bir görüşmesi olmadı. Bu olağan akış bozulduğu zaman süreçte sorun var algısı oluşuyor. Bundan vazgeçmek gerekiyor artık. Bunun ritmi, temposu ve akışı olmalı. Önümüzdeki günlerde biz İmralı Heyetinin de İmralı'da bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Türkiye dar tartışmalarla tükendi bugüne kadar. Pek çok açıdan bir tükenmişlik yaşıyor. Türkiye'nin demokratik geleceği için gösterilen her çabayı değerli bulmak gerekiyor. Aynı yerden bakmayabiliriz, aynı düşünmeyebiliriz, aynı siyasal perspektiflere ve hassasiyetlere sahip olmayabiliriz. Ancak ortak değerler için buluşabiliriz. Bugün Türkiye'nin en temel ihtiyacı eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasidir. Hangi siyasi parti olursa olsun, hangi toplumsal kesim olursa olsun tamamının ortak ihtiyacı da ortak talebi de bu. Bunun için çaba gösteren, bunun için gayret sahibi olan herkesin çabası ve gayreti bizim için çok kıymetli. Çünkü biz zaten bunun için çabalıyoruz ve bundan sonra da çabalamaya devam edeceğiz."
DEM'DEN ÖCALAN'A STATÜ ÇAĞRISI
Doğan, MHP Lideri Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Öcalan ile ilgili statü sözlerine ilişkin ise şunları söyledi:
"MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin ilk koordinatörlük vurgusundan bu yana tartışılan bir başka konu da Sayın Öcalan'ın rolü, misyonu, muhataplığı, yapabilecekleri. Bununla ilgili çeşitli tartışmalar var. Bizim bu konudaki fikrimiz net, çok da açık. Yıllardır ifade ediyoruz. Bu da sürecin bir gereği. O yüzden bugün yeniden vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Tabii ki silahların susmasının, barışın sağlanmasının ikame edilemez en önemli aktörü, tek aktörü Sayın Öcalan. Bu bir hakikat. Bunu ortaya koymak gerekiyor. Dolayısıyla statü tartışması ya da Öcalan'la kurulan hukukun adının konulmasına dair yürütülen tartışmalar şahsi bir imtiyaz meselesi olarak algılanmamalı. Böyle değil çünkü. Milyonların “iradem” dediği, iradesi olarak kabul ettiği; bunun için pek çok haksızlığı, hukuksuzluğu, hapsi, sürgünü, soruşturmayı, kovuşturmayı ve daha başka pek çok şeyi göze aldığı bir hakikatten bahsediyoruz. Sürecin hız kazanmasının da pratik olarak gereği bu. O halde artık bunu olduğu gibi tartışmak gerekiyor. Yani reel haliyle. Öcalan realitesi açıkça ortada. 27 yıldır İmralı Ada Hapishanesindeki koşullara rağmen demokratik birliktelik, bir arada yaşam, tüm halkların eşit ve özgür hissedebileceği bir ülke, hepimizin özgür hissedebileceği bir ülke için çok kritik ve hayati bir çabanın sahibi. Bunu görmek gerekir. Bunu yalnızca belli başlıklara sıkıştırarak tartışırsak Türkiye ne yazık ki oyalanmış olur. Bunu yapmamak gerekiyor. Bugüne kadar çok yapıldı çünkü. Yani Kürt halkı üzerindeki etkisi büyük. Bu çok büyük etkiyi görünmez kılmaya çalışmak ya da adını koymamak ya da bu sınırları aşan liderlik gücünü getirip belli başlı başlıklara sıkıştırmak yerine, bunu olduğu gibi ortaya koymak gerekiyor. Çünkü yıllardır bazı gerçekler Türkiye'den, Türkiye halklarından, Türkiye'de yaşayanlardan ne yazık ki gizlendi. Başka türlü anlatıldı, öcüleştirilmeye çalışıldı. Pek çok konu, pek çok başlık, pek çok isim tabu kılındı. Artık şimdi bunların tamamını bir kenara bırakıp adıyla, varlığıyla, etkisiyle birlikte tartışmak ve öyle değerlendirmek gerekiyor."