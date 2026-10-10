Çocuklara bu tarihten itibaren sosyal medya yasak! İşte tüm detaylar

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, sosyal ağ sağlayıcıları için yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmayan çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak.

Yönetmelik, Türkiye’den erişilebilen yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağları kapsıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları, hesap açılışı sırasında kullanıcının yaşını doğrulamak zorunda olacak. Yaş doğrulaması e-Devlet Kapısı üzerinden üretilecek “yaş doğrulama belirteci” ile yapılacak.

15 YAŞIN DOLDURANLARA ÖZEL KURAL

15 yaşını doldurduğu belirlenen çocukların hesapları ise özel kurallara tabi olacak. Bu hesaplarda yüksek gizlilik ayarları varsayılan olarak uygulanacak. Çocuklara yönelik içerik, reklam, öneri sistemi ve iletişim araçlarında çocuğun yaşı ve gelişimi dikkate alınacak.

Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmuş çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplara canlı yayın özelliği sunulamayacak. Çocukların davranışlarına göre kişiselleştirme yapılamayacak, kişisel verileri profilleme veya kişiselleştirilmiş reklam için kullanılamayacak.

TAKİP ÖNERİSİ VE REHBERİN AKTARILMASI YASAK

Sosyal ağ sağlayıcıları, çocuk hesaplarını başka kullanıcılara öneremeyecek. Başka hesaplar da çocuklara takip için önerilemeyecek. Telefon rehberi, e-posta adres defteri ve diğer platformlardaki kişi listeleri çocuk hesaplarıyla senkronize edilemeyecek.

Çocukların profil fotoğrafı, hesabı, paylaşımları ve görselleri için ekran görüntüsü alınmasını engellemeye yönelik teknik tedbirler de zorunlu olacak.

EBEVEYN KONTROL

Sosyal ağ sağlayıcıları, ebeveyn kontrol araçları sunacak. Bu araçlarla hesap ayarları, ücretli işlemler, kullanım süresi ve konum paylaşımı kontrol edilebilecek. Ebeveyn kontrol araçlarında Türkçe dil seçeneği bulunacak.

MEVCUT HESAPLARA 2027'YE KADAR DOĞRULAMA

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış hesaplar için de yaş doğrulama yapılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, mevcut hesapları 31 Mart 2027’ye kadar en az bir kez yaş doğrulamasından geçirmek zorunda olacak.

15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların mevcut hesapları kapatılacak. 15 yaşını doldurduğu belirlenen çocukların hesapları ise çocuklara özgü kurallara tabi olacak.

Yönetmelik 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek. Hükümleri Siber Güvenlik Başkanı yürütecek.