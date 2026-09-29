Çin'de 2 aydır gözaltında tutuluyordu: Fethiye Belediye Meclis Üyesi CHP'den ihraç edildi

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında bulunan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B., CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildi.

ÇİN'DE GÖZALTINDA TUTULDUĞU BELİRTİLDİ

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B. hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığı belirtildi.

İl Başkanlığı'nın resmi yazısında, R.B.'nin resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de, "18 yaşından küçük kız bulundurma" suçlamasıyla yaklaşık 2 aydır adli makamlarca gözaltında tutulduğu bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

DOSYA ACİL KODUYLA DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla dosyanın acil koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren kurul, R.B.'nin CHP ile tüm ilişiğinin kesilerek kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

CHP Muğla İl Başkanlığı, aldığı kararı resmi yazıyla duyurdu. (DHA)