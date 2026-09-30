Çiğli’de başkanın AKP’ye geçişinin ardından istifa: İki yardımcısı görevini bıraktı

Çiğli Belediyesi'nde Başkan Onur Emrah Yıldız'ın parti değiştirmesinin ardından istifa hareketliliği başladı. Yıldız'ın CHP'den ayrılarak AKP'ye katılmasının ardından belediye başkan yardımcıları Şahin Çalı ve Ronay Gezici görevlerini bıraktı.

Yıldız'ın CHP'den istifa ederek iktidar partisine geçişinin ardından yaşanan istifalar belediye yönetiminde yeni bir sürecin başlamasına neden oldu.

Ege'de Sonsöz'ün aktardığına göre başkan yardımcılığı görevini yürüten aynı zamanda belediye meclis üyesi olan Şahin Çalı ile Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici'nin bugün görevlerinden ayrıldığı öğrenildi.

Başkan yardımcılarının istifalarının ardından Yıldız'ın belediye yönetiminde boşalan görevlere kısa süre içerisinde iki yeni başkan yardımcısı ataması bekleniyor.

Belediye yönetimindeki değişikliğin yanı sıra Çiğli Belediye Meclisi'nde de CHP'den ayrılan isimler oldu. Mecliste 5 CHP'li üyenin partisinden istifa ettiği bildirildi.

2024 Yerel Seçimleri sonrasında iktidar partisine geçen belediye başkanı sayısı 76'ya ulaşırken, CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanı sayısı 17 oldu.