CHP'ye mutlak butlana Avrupa'dan tepki: AB artık sessiz kalamaz

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada “mutlak butlan” kararı verdi.

UYAP sistemine yüklenen kararla birlikte, kurultay sürecinde seçimi kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesinin önü açıldı.

Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

''AB ARTIK SESSİZ KALAMAZ''

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, verilen karara tepki gösterdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Amor, ''CHP’nin, Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kongresine ilişkin “mutlak butlan” kararıyla birlikte Türkiye’de karanlık bir döneme giriyoruz. Bu, ana muhalefet partisinin ortadan kaldırılmasına yönelik iyi hazırlanmış bir plan. Tam anlamıyla otoriter bir sistemin yol haritasıdır. Avrupa Birliği artık kör ya da sessiz kalamaz'' ifadelerini kullandı.

NARDELLA'DAN KARARA TEPKİ

Avrupa Parlamentosu üyesi İtalyan siyasetçi Dario Nardella, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini belirtti.

Nardella, ''Türkiye’de durum ciddi şekilde kötüleşti. Ankara Adalet Mahkemesi, Erdoğan’a muhalif ana parti olan CHP’nin kongresini iptal etti. Bu parti, bir yıldan uzun süredir hapiste bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aday göstermişti. CHP şu anda, İmamoğlu’nun dostu olan ve parti içinde demokratik şekilde seçilmiş Cumhuriyetçi bir lider olan Özgür Özel tarafından yönetiliyor.

Dünyanın en önemli ülkelerinden birinde hukuk devleti ve demokrasi açısından ciddi bir ihlal ile karşı karşıyayız.

Avrupa, ana siyasi ve ticari ortaklarından biri tarafından atılan bu adımlar karşısında kararlı bir şekilde tepki vermelidir. Durumu yakından takip etmek için CHP'li meslektaşlarımla birlikte İstanbul’dayım.'' notunu düştü.

''SİYASİ ÇOĞULCULUĞA BİR SALDIRIDIR''

Avrupa Sosyalistleri Grubu ise, ''2023 parti kongresinde CHP delegelerinin demokratik tercihini geçersiz kılması, siyasi çoğulculuğa bir saldırıdır. Seçilmiş CHP liderliğiyle dayanışma içindeyiz. Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve siyasi özgürlüğü savunanlarla. Avrupa sessiz kalamaz!'' ifadelerine yer verdi.