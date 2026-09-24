CHP'ye geçeceği öne sürülmüştü! YENİ Partili vekilden açıklama geldi

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili ve partinin kurucu üyelerinden Harun Özgür Yıldızlı, CHP'ye dönüş yapacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yıldızlı, kendisinin de aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin CHP'ye geçmek istediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne konuşan Yıldızlı, Yeni Parti'den ayrılmayacağını belirterek, "YENİ Parti'de mutluyum. Hiçbir yere ayrılmayacağım" dedi.

YILDIZLI'NIN DA ARALARINDA OLDUĞU 9 VEKİL İDDİASI

Gazeteci Tolgahan Erdoğan tarafından ortaya atılan iddiaya göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak YENİ Parti'den CHP'ye geçmek isteyen 9 milletvekili bulunduğunu söyledi. Söz konusu 9 milletvekili arasında Harun Özgür Yıldızlı'nın da bulunduğu ileri sürüldü.

"İDDİALAR KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Gündemdeki iddiaların ardından açıklama yapan Yıldızlı, CHP'ye geçeceği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

YENİ Parti'de kalacağını belirten Yıldızlı, "Yeni Parti'de kalacağım. Hakkımda dolaşan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. YENİ Parti'nin kurucularından biriyim ve örgütümüzle birlikte parti geleceğini aydınlık günlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.