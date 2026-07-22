CHP’ye biber gazıyla giren Kılıçdaroğlu’ndan yeni parti yorumu: Olumsuz konuşmayacakmış

Butlan ile CHP'ye atanıp Genel Merkez binasına biber gazları eşliğinde giren Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel'in kuracağı yeni parti hakkındaki yorumu ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen milletvekilleriyle akşam saatlerinde bir araya geldi. Toplantıda Özel ve CHP’den ayrılacak diğer isimler hakkında olumsuz açıklama yapılmamasını istedi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine şu sözlerle seslendiğini aktardı:

"Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİYİ AÇIKLADI

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yolları ayıracaklarını açıkladı. CHP’nin grup toplantısına son kez başkanlık eden Özel, birkaç gün içinde yeni partiyi kuracaklarını söyledi.

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye CHP’nin grup kürsüsüne veda ederken, ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz."