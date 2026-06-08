CHP'nin X hesabı da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyeti, partinin sosyal medya hesaplarının yönetimini bir bir devralmaya başladı.

Bu kapsamda partinin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetimi, 4 Haziran Perşembe günü istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçmişti; bu hesapların ardından X(eski adıyla twitter) hesabı da devredildi.

24 Mayıs'tan bu yana sessiz olan X hesabından, yönetimin Kılıçdaroğlu heyetine geçmesiyle birlikte ilk paylaşım yapıldı.

İLK PAYLAŞIMDA KILIÇDAROĞLU'NUN GRUP TOPLANTISINA ÇAĞRI YAPILDI

Söz konusu paylaşımda, mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü saat 13.30'da CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edeceği duyurularak, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.

ÖZGÜR ÖZEL TAKİPTEN ÇIKILDI

Ayrıca partinin resmi hesabının, CHP Lideri Özgür Özel'i takipten çıkararak Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmeye başladığı görüldü.