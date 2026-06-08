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CHP'nin X hesabı da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçti

Tartışmalı 'mutlak butlan' kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyeti, partinin resmi X hesabını devraldı. Hesabın devredilmesiyle birlikte, CHP Lideri Özgür Özel resmi hesaptan takipten çıkarıldı.

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CHP'nin X hesabı da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçti
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyeti, partinin sosyal medya hesaplarının yönetimini bir bir devralmaya başladı.

Bu kapsamda partinin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetimi, 4 Haziran Perşembe günü istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçmişti; bu hesapların ardından X(eski adıyla twitter) hesabı da devredildi.

CHP'nin X hesabı da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçti - Resim : 1

24 Mayıs'tan bu yana sessiz olan X hesabından, yönetimin Kılıçdaroğlu heyetine geçmesiyle birlikte ilk paylaşım yapıldı.

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İLK PAYLAŞIMDA KILIÇDAROĞLU'NUN GRUP TOPLANTISINA ÇAĞRI YAPILDI

Söz konusu paylaşımda, mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü saat 13.30'da CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edeceği duyurularak, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.

ÖZGÜR ÖZEL TAKİPTEN ÇIKILDI

Ayrıca partinin resmi hesabının, CHP Lideri Özgür Özel'i takipten çıkararak Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmeye başladığı görüldü.

CHP'nin X hesabı da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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