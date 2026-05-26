CHP'nin seçilmiş kadrosu dijital kayıtlardan silindi! İlk tepki geldi

CHP’de tartışmalı mutlak butlan kararının ardından başlayan gerilim, partinin dijital kayıtlarına da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu, yönetimi CHP il başkanlıklarını, SMS sistemini devraldıktan sonra CHP'nin internet sitesi de yönetmeye başladı. CHP'nin seçilmiş kurmaylarının tüm bilgileri silindi. Genel Başkan olarak da Kılıçdaroğlu'nun yazıldığı görüldü. CHP'nin seçilmiş yönetimi Özgür Özel'in cephesinden de bu hamleye ilk tepki geldi.

CHP’li Asu Kaya, Kadın Kolları yönetimine ait isimlerin kurumsal internet sitesinden silinmesine tepki gösterdi.

Kaya, açıklamasında kararın kadın örgütünün iradesini yok sayamayacağını belirtti.

Asu Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Karşımıza dikilen tüm barikatlara, maruz kaldığımız tüm organize kötülüklere ve hukuku eğip büküp kendi çıkarlarına alet eden tüm butlancılara karşı ilan ediyoruz:

Cumhuriyet Halk Partisi, tabeladan, binadan ya da web sitesindeki isim listelerinden ibaret değildir!

Kadın Kolları delegelerimizin helal oylarıyla seçilmiş olan şahsımın ve Kadın Kolları MYK üyelerimizin isimlerini kurumsal internet sitesinden sildirmek, saray patentli işbirlikçilerin ve koltuk sevdalılarının içine düştüğü acizliğin en net tescilidir!

Siz dijital panellerden isimlerimizi silebilir, binaları kuşatabilirsiniz; ama Anadolu’nun dört bir yanında yüreği adalet için çarpan, sokakları adımlayan kadın örgütümüzün mücadelesini asla silemezsiniz!”