CHP'nin seçilmiş kadrosu dijital kayıtlardan silindi! İlk tepki geldi
CHP’nin internet sitesinde seçilmiş yönetimin bilgilerinin silinmesi ve Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak yer alması gerilimi büyüttü. CHP'li Asu Kaya, hamleyi kadın örgütünün iradesine müdahale olarak niteledi.
CHP’de tartışmalı mutlak butlan kararının ardından başlayan gerilim, partinin dijital kayıtlarına da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu, yönetimi CHP il başkanlıklarını, SMS sistemini devraldıktan sonra CHP'nin internet sitesi de yönetmeye başladı. CHP'nin seçilmiş kurmaylarının tüm bilgileri silindi. Genel Başkan olarak da Kılıçdaroğlu'nun yazıldığı görüldü. CHP'nin seçilmiş yönetimi Özgür Özel'in cephesinden de bu hamleye ilk tepki geldi.
CHP’li Asu Kaya, Kadın Kolları yönetimine ait isimlerin kurumsal internet sitesinden silinmesine tepki gösterdi.
Kaya, açıklamasında kararın kadın örgütünün iradesini yok sayamayacağını belirtti.
Asu Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Karşımıza dikilen tüm barikatlara, maruz kaldığımız tüm organize kötülüklere ve hukuku eğip büküp kendi çıkarlarına alet eden tüm butlancılara karşı ilan ediyoruz:
Cumhuriyet Halk Partisi, tabeladan, binadan ya da web sitesindeki isim listelerinden ibaret değildir!
Kadın Kolları delegelerimizin helal oylarıyla seçilmiş olan şahsımın ve Kadın Kolları MYK üyelerimizin isimlerini kurumsal internet sitesinden sildirmek, saray patentli işbirlikçilerin ve koltuk sevdalılarının içine düştüğü acizliğin en net tescilidir!
Siz dijital panellerden isimlerimizi silebilir, binaları kuşatabilirsiniz; ama Anadolu’nun dört bir yanında yüreği adalet için çarpan, sokakları adımlayan kadın örgütümüzün mücadelesini asla silemezsiniz!”
"MEŞRUİYETİMİZİ..."
Kaya, kadın örgütünün mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“O kadınlar ki; yeri gelir meydanları doldurur, yeri gelir zulmün TOMA’sına, barikatına, işbirlikçilerin kirli ittifaklarına göğüs gerer!
Dün o ekranların başında halkımıza yaşatılan utanç sahnelerini, kadınların döktüğü her bir damla gözyaşını ve emeğimizi yok saymaya kalkan bu butlancı zihniyeti hafızamıza kazıdık.
Kendini hukukun üstünde görenlerle ve onlara figüranlık yapanlarla tarihin önünde, milletin vicdanında mutlaka hesaplaşacağız!
Biz meşruiyetimizi AKP yargı kollarından değil; tarlada, fabrikada, evde ve sokakta direnen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kollarımızın iradesinden alıyoruz.”
Kaya, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı da verdi:
“Seçilmiş ve meşru Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, omuz omuza, tek bir milim sapmadan dimdik ayaktayız. Gasp edilmeye çalışılan haklarımızı, kadınların ve örgütümüzün iradesini hiçbir karanlık odağa teslim etmeyeceğiz.
Haklı olmanın verdiği sarsılmaz güvenle söylüyoruz:
Koltuk sevdasıyla ilkelerini satan butlancılara ve icazet aldıkları bu kara düzenin kurucularına karşı mücadelemizi Türkiye’nin her bir mahallesine, her bir caddesine yayacağız.
Saraya ve onun kapıkullarına karşı sokağın sesini büyüteceğiz.
Halkımızın ve örgütümüzün iradesini, o içi boş butlan kararlarıyla bizi durduracağını sananların elinden söke söke geri alacağız!”
Asu Kaya, açıklamasının sonunda mücadele çağrısı yaptı:
“Bu partiyi köklerinden koparmak, onu sarayın arka bahçesi yapmak isteyenlerin karşısına, o devrimci ruhu üçüncü kez ayağa kaldırarak çıkacağız. Atatürk’ün mirasını yeniden şahlandıracağız!
Yüreği yanan, haksızlığa uğrayan tüm yoldaşlarımız müsterih olsun. Bizim halkın içine çıkacak yüzümüz de var, işbirlikçilere dur diyecek cesaretimiz de var!
Yolumuz uzun, yükümüz ağır ama inancımız tamdır. Kenetlenerek, örgütlenerek ve bir an bile duraksamadan yürüyeceğiz.
Geri adım atmak yok, hakkımız olanı alacağız!
Sarayın oyunlarına alet olanlar, pusuda bekleyen işbirlikçiler ve butlancılar geride kalsın!
YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR!”