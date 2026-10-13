CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayı belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından bugün başkan vekili seçimi yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, partinin adayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, bugün gerçekleştirilecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerindeki adaylarını açıkladı.

"PARTİMİZE VE MERSİN HALKINA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sarı, adaylarının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu söyledi, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayını Gülşah Yıldırım Genç olarak belirledik. Partimize ve Mersin halkına hayırlı uğurlu olsun."