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CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayı belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde bugün yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç olarak açıklandı. Açıklamayı parti sözcüsü Müslim Sarı yaptı.

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CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayı belli oldu
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Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından bugün başkan vekili seçimi yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, partinin adayı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, bugün gerçekleştirilecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerindeki adaylarını açıkladı.

CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayı belli oldu - Resim : 2

"PARTİMİZE VE MERSİN HALKINA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sarı, adaylarının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu söyledi, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili adayını Gülşah Yıldırım Genç olarak belirledik. Partimize ve Mersin halkına hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA Haber Ajansı
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