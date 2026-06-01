CHP'li Özgür Çelik: Tek uzlaşı noktamız Özgür Özel'in genel başkanlığı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mutlak butlan kararının ardından partide yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

T24'e konuşan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın grup toplantısını kesinlikle gerçekleştireceğini vurguladı. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısını yapacaktır, zaten başvurusunu da yaptı. Toplantı salonu tahsis edilmezse, grup toplantısını TBMM'nin bahçesinde yapar" dedi.

Kararın ardından kendileriyle iletişime geçmek isteyenlerin olduğunu da ifade eden Çelik, tek uzlaşı noktalarının Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı olduğunu belirtti.

"TEK UZLAŞI NOKTAMIZ KURULTAY"

Çelik, "Uzlaşma noktamız Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması; yani kurultay. Onun için de imza toplamaya başladık. 1000'e yakın delege imzası toplanacağını düşünüyorum. İstanbul'da da şöyle olmuştu: Kayyım atandıktan sonra İl kongresinin toplanması için delege imzası topladık. İlçe Seçim Kurulu'na sunduk. İlçe Seçim Kurulu YSK'ya başvurdu ve kongrenin toplanacağına karar verdi. Kongremizi yaptık. Kurultay için de benzer bir süreç olabilir. Zaten toplanan delege imzaları Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na verilecek" şeklinde konuştu.

"GÜRSEL TEKİN KADIKÖY'DE ADAY OLMAK İSTEDİ"

İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum atanan Gürsel Tekin'in Kadıköy Belediye Başkan adayı olmak, Ali Haydar Fırat'ın da PM'ye girmek istediğini söyleyen Çelik, "Onların ismine yer verilmemesi nedeniyle bugün böyle davranıyor olabilirler. Bizimle kontak kurmak isteyenler oldu ama ben doğrudan kimseyle görüşmeyeceğimi söyledim. Aracı olanlara, 'mutlak butlan kararının meşru olmadığına ilişkin bir açıklama yaparlarsa; değil çay, yemek bile yeriz' mesajı gönderdim" ifadelerini kullandı.