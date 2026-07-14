CHP'li Özçağdaş'tan YÖK Başkanı Özvar'a İmamoğlu'nun diploması tepkisi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, YÖK Başkanı Erol Özvar'a Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal süreci üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Komisyon toplantısında konuşan Özçağdaş, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu'nun 32 yıllık diplomasını iptal ettiniz. Sizin iktidarınız yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye yaptığınız bu işlem, 28 kişinin daha diplomasının iptaline neden oldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi'nde açılan dava sürecine de değinen Özçağdaş, üniversite yönetiminin tutumunu eleştirerek şunları ifade etti:

"Ekrem İmamoğlu'nun 32 yıllık diplomasını iptal ettiniz. Sizin iktidarınız yaptı. Onunla ilgili Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye yaptığınız bu eylem, 28 kişinin daha diplomasının iptaline neden oldu. Ama AKP Türkiye'sindeki bir başarınızı daha söyleyeyim. 28 kişinin diplomasını iptal ettiniz, onlardan sadece 17 yaşındaki Ekrem İmamoğlu'na ceza davası açtınız. Ve o dava İstanbul Üniversitesi'nden avukat geldi. Avukat dedi ki, 'Her ne kadar Ekrem İmamoğlu'nun kişisel olarak yaptığı bir şey yoksa da diplomasının iptal edilmesi doğrudur.' Şimdi sizin yarattığınız üniversite düzeni bu. Bugün o üniversite düzenini konuşuyoruz. Gerçekleri konuştuğumuzda çok sıkıntı oluyor. Şimdi asıl sahtecilik, yetkisi olmayan bir işte... İstanbul Üniversitesi Rektörü'nü kastederek söylüyorum. Mesela siz rektörü niye görevden almadınız? 'Senin böyle bir yetkin yok. Sen neden böyle bir karar verdin?' demeniz lazım. Ben böyle bir yetki başkanına veriyorum. Bağımsız, bağımsız. İşletme Fakültesi Dekanı'nın, o vermiş diplomayı. Altında o imzası var. Rektörün yok öyle bir yetkisi. 'Sen neden böyle bir şey yaptın?' demeniz lazım. Şimdi mesele budur. "

Yükseköğretim sistemine ilişkin eleştirilerini sürdüren Özçağdaş, "Siz konuşmayan üniversite istiyorsunuz" diyerek üniversitelerin bağımsızlığına ilişkin kaygılarını dile getirdi. Eğitim sisteminin erken çocukluk eğitiminden yükseköğretime kadar bütüncül bir reform anlayışıyla yeniden ele alınması gerektiğini savunan Özçağdaş, gençlerin artık üniversiteye gitmemeyi tercih ettiğini belirtti. (ANKA)