CHP'li Özçağdaş, X temsilcisine İmamoğlu'nun hesabını sordu

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda sosyal medya platformlarının şirket temsilcileri sunum yaptı. X Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Reem Sadek, komisyona Zoom bağlantısıyla katılarak, milletvekillerine sunum yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, X temsilcisi Sadek'e tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesaplarının neden kapatıldığını sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşımında "Ekrem İmamoğlu'nun hesapları neden kapatıldı? X temsilcisine sorduk. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı 8 Mayıs’tan bu yana engellenmiş durumda. Bu, ifade özgürlüğünün ağır bir ihlalidir. X platformu, bu engellemeyi ifade özgürlüğünün, siyaset yapma özgürlüğünün ve toplumla iletişim kurma hakkının ihlali olarak görmüyor mu? Ekrem İmamoğlu, 25,1 milyon yurttaşımızın bizzat destek verdiği ve 15,5 milyon yurttaşımızın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu yanlış uygulamaya derhal son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İKİ HESABINA DAHA ERİŞİM ENGELİ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.