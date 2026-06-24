CHP'li Murat Emir'den Erdoğan'a Meclis saygınlığı çağrısı! "Sahte pusula düzenleyenlere iki çift söz etmeli"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Emir, CHP'li vekillerin meclisi çalışamaz hale getirmediğinin altını çizerek Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda ortaya çıkan sahte pusulalı yoklama skandalını hatırlattı.

CHP'Lİ MURAT EMİR'DEN ERDOĞAN'A MECLİS SAYGINLIĞI ÇAĞRISI!

Erdoğan'ın "CHP'de paralel yönetim var" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Emir, "CHP yönetimi, CHP kurultayının seçtiği Genel Başkan Özgür Özel ve o günkü kadrolardır" derken CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının arkasında Saray yönetimi olduğunu savundu:

"Saray yani Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan, yargısını talimatlandırarak adeta CHP'yi bölme, zayıflatma ve bu yolla kendi iktidarını sürdürebilme telaşına düşmüştür. Bu nedenle bu mesele CHP'nin bir iç meselesi veya CHP'deki bir çelişki, çekişme değil; CHP ile saray iktidarı arasındaki, milyonlarla bir kişi arasındaki bir meseledir. Ve burada çok başlılığı arzu eden, yaratan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisidir."

Erdoğan'ın "Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken maalesef muhalefet meclisi tıkama çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor" ifadelerine de yanıt veren CHP Grup Başkanvekili, Meclis'i çalışamaz duruma getirenin AKP'li vekiller olduğunu söyleyerek şu sözleri sarf etti:

"Yüce çatı altında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi saygınlığına da herhangi bir gölge düşürülmemiştir CHP'liler tarafından. Ama daha onların, AKP'nin, Cumhurbaşkanı'nın 76 milletvekili, dört gün önce burada olmadıkları halde sahte pusula vermişlerdir. Eğer Meclis'in saygınlığı tartışılacaksa Cumhurbaşkanı'nın önce dönüp grup toplantısındaki o sahteciliği yapan 76 milletvekiline ve onlar adına pusula düzenleyenlere iki çift sözü olması gerekir. Bunu söylemekten bile imtina etmiştir. Hiç bahsetmemiştir."

"ATANMIŞ GENEL BAŞKAN KILIÇDAOĞLU'NUN HERHANGİ BİR SEÇİMLİ TERCİH OLANAĞI YOKTUR"

CHP de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay takviminin eylül ayında başlayacağını açıklamasına ilişkin de bir soruya yanıt veren Emir, "Açıkça anlaşılmaktadır ki şu ana kadar eğer son anda bir aklıselim, son anda bir demokratik anlayış ve son anda CHP'ye ve ona umut bağlayan milyonlara kastetmeme sağduyusu gelişmezse bir erken, derhal, olağanüstü kurultay yapılması arzu edilmiyor. Ve bu süreçte bir taraftan sarayın arzu ettiği gibi partide bir çekişme görüntüsü verecekler, bir yıpratma sürecine girecekler ve sarayın atadıkları, diğer taraftan CHP'nin öz evlatlarını, öz kadrolarını dağıtma görevi görecek. Ve bunun üzerinden yıllara yayılacak ve hatta seçim zamanında kurultay mı olur noktasına kadar getirecekleri ve oradaki o süreci dilediklerince sürdürebilecekleri bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz." dedi.

Kurultayın 45 gün içerisinde yapılması gerektiğini belirten Emir, parti tüzüğünü işaret ederek şunları söyledi:

"Tüzüğümüz açıktır. Kurultay delegelerimiz görevdedir. Butlan kararında kurultay delegelerimize dönük olarak herhangi bir tedbir kararı yoktur. Tam da bu nedenle bu kurultay delegelerimiz haklarını kullanıp binin üzerinde delege 833, bizim şu anda İstanbul dışındaki delegemizle kurultay talep etmiştir. Bu durumda Sayın Genel Başkan atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir. Beklenti budur. Olması gereken budur. Ve biz kendisinden tekraren bu sağduyuyu göstermesini bekleriz."

"BİZ BABA OCAĞIMIZDAYIZ"

Yeni parti iddialarına ilişkin ise CHP Grup Başkanvekili şu sözleri sarf etti:

"Biz baba ocağımızdayız. CHP'nin seçilmiş kadrolarıyız. Partimize sahip çıkma konusunda, sonuna kadar sahip çıkma konusunda kararlıyız. Elimizdeki her türlü hukuki, siyasi ve demokratik hakkı sonuna kadar kullanırız ve kullanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ama bunları yapıyoruz diye diğer bütün seçeneklerin de masada olmadığını söylemesin kimse. Elbette ki biz partimize sahip çıkmak konusunda kararlıyız. Buradayız, sonuna kadar zorlayacağız."