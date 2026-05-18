Halk TV Siyaset CHP'li Murat Emir'den 'Emre Caner' tepkisi: Hakikat masa başında yazılan senaryolardan daha güçlüdür!

CHP'li Murat Emir, iktidar medyasında yayımlanan "Böcek'in verdiği parayı Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner aldı" iddiasına sert çıktı. Emir, "Manisa üzerinden başlattıkları kurgu ellerinde patlayınca, yeni bir kumpas yazdılar." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidar medyasında yayımlana "Gökhan Böcek parayı CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner'e verdi." iddiasına sert tepki gösterdi.

İFTİRANIN ROTASINI DEĞİŞTİRİP YENİ BİR KUMPAS YAZDILAR!

Murat Emir, "Manisa üzerinden başlattıkları kurgu ellerinde patlayınca, iftiranın rotasını değiştirip yeni bir kumpas yazdılar! Masa başında üretilen "1 Milyon Euro" yalanı ve medya eliyle yürütülen metin mühendisliği nereden tutsak elde kalıyor. Bugün de hedef aldıkları isim Emre Caner oldu." ifadelerini kullandı.

"'GÖZLÜKSÜZ" DİYE SERVİS ETTİĞİNİZ UYDURMA EŞKAL, ANİDEN 'GÖZLÜK TAKAN' OLUVERDİ"

Gökhan Böcek'in itirafçılık kapsamında verdiği ifadeye de değinen Emir, "Dün tırnak içinde 'gözlüksüz' diye servis ettiğiniz uydurma eşkal, neden sonradan haberlerde aniden 'gözlük takan” oluverdi. Kumpas kurduğunuz kişinin gözlük takıp takmadığına tam olarak ne zaman karar vereceksiniz? '1.75 boylarında' diye fason bir eşkal uydurdunuz, Emre Caner 1.90 boyunda çıktı. 'Veli Ağbaba'nın Malatyalı akrabası' dediniz, hiçbir akrabalığı olmadığı, hatta Ankaralı olduğu ortaya çıktı." dedi.

"HAKİKAT, MASA BAŞINDA YAZILAN SENARYOLARDAN HER ZAMAN DAHA GÜÇLÜDÜR!"

Yandaş medyada servis edilen iddialarda ismi geçenlerin yanında olduklarını belirten Emir, "'HTS kayıtları Genel Merkez'de' diyerek gizem yarattınız; oysa Emre Caner o dönem Ankara Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşcıer'in resmi danışmanıydı! Bir insanın mesai saatinde kendi ofisinde olmasından suç ürettiniz."

"Bu pespaye itibar suikastına ve operasyona karşı milletvekillerimiz Veli Ağbaba, Gamze Taşcıer ve gencecik bir siyaset emekçisi olan Emre Caner'in yanındayız. Hakikat, masa başında yazılan senaryolardan her zaman daha güçlüdür!" diye konuştu.

