CHP'li iş insanı deyip açıklama yaptırdıkları isim AKP'li siyasetçi çıktı! İmar rantından da görevden alınmış

CHP'li Sancaktepe Belediyesi önünde açıklama yapan ve "CHP'li iş insanı" olduğu iddia edilen Özkan Kıral'ın, AKP'li Ümraniye Yenidoğan Belde Belediyesi'nde görev aldığı dönemde imar rantı ile ilgili iddialara karıştığı ve belediye başkanının odasına silahla baskın düzenlediği ortaya çıktı.

CHP'Lİ DENİLEN İŞ İNSANI AKP'Lİ ÇIKTI

Sancaktepe Belediyesi önünde basın mensuplarını çağırarak açıklama yapan Özkan Kıral, daha önce kendisi için oy istediğini öne sürerek Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında çeşitli iddialar ortaya attı.

"Sancaktepe halkından özür diliyorum, biz hatamızı yeni anladık. Sancaktepe Belediyesi, 'İnşaat durdu mu? Bağış yapın, yoksa inşaat devam etmez,' diyerek bağış topluyor," iddiasını öne süren Kıral, "Belediye Başkanı Alper Yeğin ile her yerde konuşmaya hazırım. 400 bin, 500 bin, 15 milyon TL bağış olmaz. 700 milyona yakın bağış toplanmış; bu mu bağış? Ruhsatta sorun mu var? Bağış verin çözülsün. İmarda sorun mu var? Bağış verin çözülsün. Bir iş insanından bağış adı altında alınan çekle restoran borcu ödeniyor. Bu mu bağış? Elimde belgeler var." dedi.

AKP'DEYKEN SİLAHLA ODA BASMIŞ

İktidara yakın medya organlarınca "CHP'li iş insanı" olduğu iddia edilen Özkan Kıral'ın, 2007 yılında AKP'li Ümraniye Yenidoğan Belde Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yaptığı dönemde silahlı saldırı girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Dönemin AKP'li Yenidoğan Belde Belediye Başkanı Hakan Örüng ile yardımcısı Özkan Kıral, korunması gereken su havzaları üzerinde bir firmanın yüzlerce daire yapmasına göz yummuştu.

İkinci dereceden su havzası üzerinde yükselen inşaatlara göz yumduğu öne sürülen Örüng ile Kıral arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Başkan Örüng, teknik başkan yardımcısı olan Kıral'ı, "Her yere inşaat izni veriyoruz, başımıza bir iş gelecek," diyerek uyardı.

TürkTime'de yer alan habere göre; Özkan Kıral, "Başkan merak etme, her şey kitabına uygun. Bir sorun yok," dedi. Örüng, yakın çevresinin uyarıları üzerine Kıral'ı görevden almak isteyince bunu duyan Kıral, belediye başkanının odasını silahla bastı.

Olay anında odada bulunan müteahhitlerin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN ALINDI

Yaşananların ardından dönemin AKP İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaparak, "Adı geçen kişilerin partiyle ilişkisi askıya alınmıştır," ifadelerini kullandı. AKP, her iki ismi de disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı.

Öte yandan "Yenidoğan'da yüzlerce kaçak inşaat" iddiasıyla gündeme gelen Kıral, Örüng ile birlikte İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında 27 Aralık 2007'de görevden alındı.

Kıral görevden imar rantı ile ilgili iddialar nedeniyle görevden alındığını Hac dönüşünde havalimanında öğrendiği belirtildi.