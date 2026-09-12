CHP’li Gürsel Erol Murat Kurum’u övmelere doyamadı: Emsali görülmemiş başarı

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de kalan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Trabzon’da düzenlenen Mavi Diyalog – COP31 Toplantısı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a peş peşe övgülerde bulundu.

İktidar kanadının deprem ve çevre politikalarına yönelik sert eleştirilerin sürdüğü bir dönemde söz alan Erol, deprem sürecinin yönetimi ve yıkılan konutların yeniden yapılması konusunda Kurum ve bakanlık kadrosunun “ Dünyada görülmemiş bir hızla... Emsali görülmemiş bir başarı hikayesi” oluşturduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından barınma krizi ve altyapı tartışmaları devam ederken, Kurum’a yönelik övgü dolu ifadeleri tepki çekti.

EROL, KURUM'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Trabzon’da düzenlenen Mavi Diyalog – COP31 Toplantısı’na katıldı.

"DÜNYADA GÖRÜLMEYEN BİR HIZLA..."

Toplantıda konuşan Erol, Kurum ve bakanlık kadrosunun deprem sürecindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Kurum’a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Erol, "10 binlerce can kayboldu, 100 binlerce konut yıkıldı ve o sürecin planlanması çok kolay bir süreç değildi. Ama Sayın Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık kadrosu, Türkiye'de belki de dünyada görülmeyen bir hızla hem deprem sürecinin yönetimiyle ilgili hem de mağdur olan vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının çok hızlı bir sürede yapılmasıyla ilgili emsali görülmemiş bir başarı hikayesi oluşturdular" dedi.

"BUNLAR BİZİM ÜLKEMİZDE KOLAY İŞLER DEĞİL AMA BU İŞLERİ BAŞARAN BİR BAKANIMIZ VAR"

Bakan Murat Kurum’un uluslararası görevlendirmelerini ve bakanlık uygulamalarını öven açıklamalarına devam eden Erol, tartışmalı çevresel politikaları göz ardı ederek şu sözlerle Bakan Kurum’a teşekkür sunmayı sürdürdü:

" Yine 2 gün önce Sayın Bakanımızla birlikte Fethiye'deydik. Fethiye Körfezi'nin temizliği, Kocaeli Körfezi'nin temizliği gibi çevre duyarlılığı, atık malzemelerin, fabrikaların atık malzemelerinin doğaya doğru kazanımı, büyükşehirlerimizin altyapı sorunlarının çözülmesi, arıtma tesislerinin yapılması... Bunlar bizim ülkemizde kolay işler değil.

Ama bu işleri başaran bir bakanımız var ve ben Sayın Bakanımıza gerek parlamentodaki konuşmalarımda gerekse bu tür uluslararası toplantıların düzenlendiği yerlere katıldığım zaman teşekkür ederim. Çünkü bu insanlık adına yapılan bir doğru işi kimin yaptığı önemli değil. İşin doğru yapılıp yapılmadığı önemlidir.

Ve Sayın Bakanımız bu konuda ülkemiz adına bir başarı hikayesi oluşturmuştur. Umudumuz, beklentimiz bu deneyimi, tecrübesini COP31 Antalya toplantısında da belki diğer ülkelerden gelen temsilciler, katılımcılar da örnek alarak dünyanın bir sorunu olarak gelen bu sürece katkı verir diye düşünüyorum." (ANKA)