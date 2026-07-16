CHP'li Günaydın: Anadolu'da sıvacı, boyacı FETÖ'cü çıktı da hiç milletvekili, bakan yok mu?

TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz'un 10'uncu yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan muhalefet grup başkanvekilleri, 15 Temmuz araştırma komisyonu raporunun açıklanmaması, komisyon çalışmaları ve darbe girişiminin siyasi ayağına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "En önemli soru, darbenin siyasi ayağı kimdir? Anadolu'da sıvacı, boyacı FETÖ'cü çıktı da hiç milletvekili, bakan yok mu, bunun bir siyasi ayağı yok mu? Bir tanesini bile ortaya çıkartıp koyabildiniz mi?" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan Başkanlığı'nda toplanan Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

YENİ YOL Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, darbelerin demokrasiyi, hukuk devletini ve özgürlükleri güçlendirecek dersler çıkarılması gereken olaylar olduğunu söyledi. Özdağ, "Kime, hangi amaçla yapılırsa yapılsın darbe, millet iradesine yapılmış demektir. Hiç kimse darbelerden de medet ummamalıdır. Bu darbeler demokrasimize, adaletin yerleşmesine, hukuk devletine, ekonomimize ve milletleşmemize yapılmıştır" ifadesini kullandı.

ÖZDAĞ: "DARBELERE KARŞI OLMANIN EN GÜÇLÜ YANI ADALETİ GÜÇLENDİRMEKTİR"

Özdağ, "Darbeler demokrasiyi güçlendirmenin vesilesi olmalıdır, hukuk üstünlüğümüzün ve şeffaflığın vesilesi olmalıdır. Kimse kişisel iktidarını güçlendirmek için kullanmamalıdır. Darbe korkusu ve tehdidi üzerinden antidemokratik yasalar çıkarmaya kimse teşebbüs etmemelidir. Darbelere karşı olmanın en güçlü yanı demokrasiyi, adaleti güçlendirmektir, özgürlüğün alanını genişletmektir"diye konuştu.

Darbenin üzerinden 10 yıl geçtiğine işaret eden Özdağ, devletin cemaatler, dernekler, vakıflar, mezhepler veya etnik gruplar arasında paylaştırılamayacağını belirterek, "Bugün, yine devletin bazı kurumlarında iktidarda kalmak ve oy almak uğruna bazı grupların, bazı dernek ve vakıfların etkili hale getirildiğini görüyoruz. 15 Temmuzdan ders almak bu mudur? Kamu gücüyle büyütülen her yapı sonunda gücünü devleti ele geçirmek için kullanmaktadır, ülkeyi yönetenlerin buna dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.

15 Temmuz'un "siyasetin dizayn edilmesinde bir araç haline getirildiğini" öne süren Özdağ, "Darbeyi bir asansör olarak kullanmak yanlıştır. Darbe bir hukuksuzluktur, onu kullanarak başka türlü hukuksuzluk yapılmamalıdır. Darbeye karşı olmak, her türlü hukuksuzluğa cevaz verme hakkını vermez. Hukuksuzluk karşı hukuksuzluğu doğurur" değerlendirmesinde bulundu.

POYRAZ: "15 TEMMUZ'UN FAİLLERİ BELLİ ANCAK BUNU GÖRMEYEN SİYASİ İRADE TAM KARŞIMIZDA"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin belli olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz kalkışmasının nasıl bir ihanet olduğu konusunda hemfikiriz. Bu kalkışmanın failleri de belli ancak failler bir terör örgütü haline gelirken, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ederken, kamuda, orduda, Emniyette organize olurken bunu göremeyen, anlatıldığında anlamayan, anlasa da umursamayan siyasi irade tam karşımızda, kadrolarıyla birlikte, Meclis'te oturmaktadır" dedi.

15 Temmuz araştırma komisyonunun çalışmalarına değinen Poyraz, "Terörsüz Türkiye komisyonuna koşa koşa gelen yetkililer 15 Temmuz araştırma komisyonuna neden gelmemiştir? Terörsüz Türkiye komisyonundaki her parti grubunun raporu ve sonuç raporu açıklanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında iken 15 Temmuz raporu nerededir?" diye sordu.

Poyraz, FETÖ ve PKK'nın ikisinin de terör örgütü olduğunu belirterek, "FETÖ de PKK da bu aziz milletin yurttaşlarını şehit etmemiş midir? 'Türk milletine bir gece ateş açanları affetmiyoruz ama kırk yıl ateş edenleri mi affediyoruz' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ'UN SİYASİ AYAĞININ ARAŞTIRILMASI İÇİN ÖNERGE VERECEĞİM"

"FETÖ terör örgütüne karşı bu kararlı ve istikrarlı mücadeleye karşın kırk yıllık PKK terör örgütü üyelerine, yöneticilerine ve destekçilerine gösterilen bu ayrıcalığı nasıl anlamalıyız?" diye soran Poyraz, şöyle devam etti:

"On yıldır bu Gazi Meclis'in içerisinde kurulmuş bir komisyonun oluşturduğu rapor kayıtlarda yok. Kayıtlarda olmadığı gibi buna hükümsüzlük atfediliyor. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam 4 tane önergesi var, 4 önergesi var; 2022, 23, 24, 26. Bu 4 önerge de burada reddediliyor. Şimdi, ben bununla ilgili bir araştırma önergesi hazırladım, bugün Meclis Başkanlığı'na sunacağım. Sayın Başkan, sizin nöbetiniz olduğu için de önemsiyorum. Bu 15 Temmuz'u lanetleyenlerle, bu işin hamasetini yapanlar ile bu işi gerçekten araştırmaya çalışanlar, bu işin kavgasını verenler ve bir daha bu memleketin başına böyle bir şey gelmemesi için öyle elini, ayağını, serçe parmağını değil, gövdesini bu taşın altına koymaya niyet etmiş herkesin samimiyet testidir bu önerge. 15 Temmuzla ilgili bu işin siyasi ayağının araştırılması için vereceğimiz önergeye ben bugün burada grubu bulunan bütün partilerin, gerek arkada danışma kurulunda gerek sosyal hayatta yüz yüze baktığım bütün grup başkanvekillerinin şahsında ve Sayın Başkan, sizin şahsınızda, bu önergeye koşulsuz şartsız destek bekliyorum. Bu önergeyi AK Parti ve iş birliği içerisinde olduğu diğer parti gruplarının reddetmesi durumunda da Türk milleti nezdinde asla bitmeyecek ve asla tükenmeyecek bir soru işaretinin muhatabı olacaklardır. Gelin, bu parlamento olarak, 28'inci Dönem milletvekilleri olarak bu işi araştıralım"

GÜNAYDIN: "SÖYLENMEDİK SÖZ KALMADI ANCAK YAPILMAMIŞ İŞLER VAR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılına ilişkin konuşmasında, 15 Temmuz araştırma komisyonunun çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Günaydın, "15 Temmuz hakkında bu gökyüzü altında ve bu parlamentonun atmosferi içerisinde söylenmedik hiçbir söz kalmadı ancak yapılmamış işler var" diyerek, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na neden çağrılmadığını sordu.

"RAPORU AÇIKLAYAMAMAKTAN UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Araştırma komisyonunun başkanına da değinen Günaydın, "15 Temmuz darbesini araştırma komisyonu kuruyorsunuz, Komisyonun başkanı FETÖ'cü oluyor" ifadelerini kullandı. Komisyon raporunun kamuoyuna açıklanmadığını kaydeden Günaydın, "Üzerinden on yıl geçti, o komisyon bir rapor tuttu. O raporu açıklayamamaktan utanmıyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin dört ayrı araştırma önergesi var, her yıl tekrar ediyoruz bunu" dedi. Günaydın, "En önemli soru, darbenin siyasi ayağı kimdir? Anadolu'da sıvacı, boyacı FETÖ'cü çıktı da hiç milletvekili, bakan yok mu, bunun bir siyasi ayağı yok mu? Bir tanesini bile ortaya çıkartıp koyabildiniz mi?" sorularını yöneltti.

Günaydın, "Bunları yapamadan gerçek bir 15 Temmuz'la yüzleşmenin söz konusu dahi olamayacağını ifade edelim. En azından o raporu açıklayabilme cesaretiniz olsun" dedi.

AKBAŞOĞLU: "BU SİNSİ ŞEBEKEYLE MÜCADELEDE REHAVETE KAPILMA LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de devam edecektir. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim, Emniyet ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyorlar. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından Genel Kurul'da 15 Temmuz darbe girişimi ve TBMM 15 Temmuz araştırma komisyonu raporu üzerinden tartışmalar devam etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, 15 Temmuz araştırma komisyonunun hazırladığı raporun TBMM kayıtlarında bulunmadığını belirterek, raporun açıklanmasını istedi. Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğini savunan Poyraz, "Bu iş neyse ortaya çıksın, bir komisyon kurulsun, her şey ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, "Terör hangi isim altında olursa olsun insanlığın ortak düşmanıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP'nin 15 Temmuz'la gerçek anlamda yüzleşmediğini savunarak, Araştırma Komisyonu raporunun açıklanmamasına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Günaydın, "Bir tane daha komisyon kur, 15 Temmuz'da kim o vatan hainleriyle beraber iş tutmuş hep beraber araştıralım" diye konuştu.

( ANKA)