CHP'li Gökan Zeybek'ten Kütahya'da kesin hesap raporunu reddeden AKP ve MHP'lilere tepki

CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada MHP döneminden kalan belediye borcunun yüzde 90 oranında kapatıldığını açıklamıştı.

Kahveci, tüm bu pozitif tabloya karşın MHP ve AKP'li meclis üyelerinin 2025 yılı kesin hizmet raporunu reddetmesine tepki göstermişti.

AKP'li ve MHP'lilerin tutumuna bir tepki de CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten geldi.

"TAKDİRİ KÜTAHYALI HEMŞEHRİLERİMİZE BIRAKIYORUZ"

Belediyenin bankalara ve firmalara olan borcunun yüzde 90 oranında kapatıldığına dikkat çeken Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kütahyalılar duysun, milletimiz bilsin Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci’nin ortaya koyduğu tablo çok net. Göreve geldiği günden bu yana mali disiplini sağlayan, borç yükünü azaltan ve hizmet üretme kapasitesini güçlendiren bir anlayışla kenti yönetiyor.

Kendi ifadesiyle aktarayım;

“Bankalara ve firmalara olan cari borçların yüzde 90’ı yani büyük bir bölümü kapattık.”

“Belediyeyi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturduk.”

“Yıllardır zarar eden belediye şirketlerini kar eden bir yapıya dönüştürdük.”

ANCAK Tüm bu olumlu tabloya rağmen, Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP grubunun engelleyici tutumu Kütahya halkı adına ciddi bir soru işareti oluşturmaktadır.

Kütahya’ya hizmet edilmesin mi istiyorsunuz 2025 yılı kesin hesap raporu’nun reddedilmesi hangi akıl, hangi vicdan ve hangi kamu yararı anlayışıyla açıklıyorsunuz Milletin hizmete erişimini zorlaştıran, belediyenin hareket alanını daraltan her yaklaşım, en çok Kütahya’ya zarar verir. Demokratik siyasetin görevi engel çıkarmak değil, halkın yararına olan hizmetlerde ortak akılda buluşabilmektir. Bu iradeye destek olmak yerine sürekli engel çıkarılmasını Kütahyalı hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz."