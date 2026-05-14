CHP'li belediye başkanına saldıran şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de CHP'li Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye yumruklu saldırı gerçekleştiren, yaşanan arbedede Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’ı yaralayan şüpheli H.A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, dün hizmet binasında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının ardından salondan çıkan Dökmeci, şüpheli H.A.’nın yumruklu saldırısına maruz kaldı. Yaşanan arbedede H.A., araya giren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’ı yaraladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan H.A., gözaltına alındı. Yaralanan Taş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan H.A., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan H.A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)