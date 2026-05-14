CHP’li başkanlar Denizli’de yol haritasını çizdi: CHP'li Zeybek’ten “beka sorunu” vurgusu

CHP’nin İç Ege Bölgesi Belediye Başkanları Toplantısı, Denizli’de gerçekleştirildi. CHP’li belediye başkanları, il yöneticileri ve parti örgütlerinin buluştuğu toplantıda, yerel yönetimlerin saha performansından ekonomik krize, tarımdaki çöküşten kadın temsilinin artırılmasına kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek toplantıya ilişkin yaptığı konuşmada, CHP’li belediyelerin saha performanslarının değerlendirildiğini, hizmetlerin ölçümlendiğini ve yerel yönetimlerin sorunlarına yönelik çözüm çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Zeybek, “Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleri olarak Türkiye’nin birinci partisinin belediyeleri sahadayız, sahadayız ve sahada olduğumuzu göstermek için çalışıyoruz. Sahayı ölçüyoruz. Belediye başkanlarımızı ölçüyoruz. Memnuniyetlerini ölçüyoruz. Nerede başarı var, nerede eksiklik var, hangi hizmetler kamusal anlamda toplumda karşılık buluyor, nerelerdeki eksiklerin giderilmesi gerekir...” dedi.

“KÖYLER BOŞALIYOR, BU ARTIK BİR BEKA SORUNUDUR”

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin kırsaldaki çözülme olduğuna dikkat çeken Zeybek, köylerin hızla boşaldığını belirterek yaşanan göç hareketinin artık bir “beka sorunu” haline geldiğini savundu.

“Köylerde tarımsal üretimi yapacak, hayvancılıkla, arıcılıkla, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle, et ve süt üretimi yapacak olan tarımda çalışan nüfusumuzun yaş ortalamasının 59, gelecek yılda 60’a çıkıyor olmasıdır. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi bu iktidarın köy okullarını kapatmasıdır. Köy okullarını kapatmakla birlikte çocuk sahibi olabilecek eğitim çağında çocuk sahibi olacak genç anne babaların şehre göç etmesini doğrudan teşvik etmiştir. Bunun sonucunda köylerde neredeyse 3, 5, 7, 10, 15 yaşında çocuğu olan orta yaş grubunda, genç yaş grubunda çiftçi kalmamıştır. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’nin il belediye başkanlarının, özellikle de büyükşehir belediye başkanlarının fide desteği, gübre desteği, mazot desteği, ürün alım destekleri, veteriner destekleri, ziraat mühendisi desteklerinin köylerdeki bu tersine göçün engellenmesi konusunda köylünün yanında olduğunu göstermesini çok önemli ve değerli buluyorum.”

CHP’li belediyelerin üreticiyi yalnız bırakmadığını vurgulayan Zeybek, Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde iktidarın kaynak tercihlerini sert sözlerle eleştirdi. Dört ayda faize ödenen rakamın 1 trilyon 100 milyar lirayı aştığını belirterek, çiftçiye verilen desteğin bunun çok altında kaldığını söyledi. Artan mazot maliyetlerinin belediyelerin yükünü ağırlaştırdığını dile getirdi.

“BU İKTİDAR ÇİFTÇİNİN DE EMEKLİNİN DE DOSTU DEĞİL”

“İran’da savaş oldu. Bizimkiler Amerika’nın yanında yer aldılar. Trump’ın yanında yer aldılar. Trump’ın bir eli yağda, bir eli balda. Dünyanın en büyük petrol rezervleri Amerika’da. Venezuela petrolüne el koymuş. İstediği kadar oradan petrolünü de temin ediyor. Peki bizim Türkiye’de petrol 50’den 80’e çıktı. Mazot arttı. Belediyelerin en büyük ulaştırma hizmetindeki giderleri, mazot maliyetleri arttı. Destek var mı? Yok. Sübvansiyon var mı? Yok. Peki nasıl altından kalkacak belediyeler? İktidarlar kimden yana ise kaynakları onlara doğru kullanıyorlar. Üç aylık dönem içinde, Ocak-Şubat-Mart ayları içinde 870 milyar TL tefecilere faiz olarak ödendi. Nisan ayında ödenen faiz 252 milyar. Yani nereden baksanız 1 trilyon 100 milyarın üzerinde bir rakamı dört ayda biz tefecilere ödedik. 2025 yılında Türkiye’nin faize ödediği toplam rakam neydi? 1 trilyon 800 milyar. Neredeyse üçte ikisini dört ay içinde iktidar tefecilere ödedi. Bu dört ay içinde Türkiye’de en fazla yoksulluk çeken, en fazla üretimde sıkıntı çeken çiftçiye ödenen rakam ne? 60 milyar. Bu iktidar arkadaşlar çiftçinin dostu değildir. Bu iktidar emekçinin dostu değildir. Bu iktidar emeklinin dostu değildir. Göreve geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katındaydı. Şimdi en düşük emekli maaşı ki yaklaşık 8 milyon emekli en düşük emekli maaşını alıyor, asgari ücretin üçte ikisine talim eder duruma gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisidir. Buraya gelirken de birinci partiydik. 31 Mart 2024 seçimlerinde birinci partiydik. Allah’a şükürler olsun ki bugün iktidar partisiyle aramızdaki oy farkı 10 puanın üzerindedir.”

“KADIN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN SAYISINI 136’YA ÇIKARACAĞIZ”

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de kadın temsili oldu. CHP’nin kadın belediye başkanı sayısını artırdığını belirten Zeybek, 2029 yerel seçimleri için iddialı bir hedef ortaya koydu. Kadın siyasetçilere yönelik saldırılara rağmen geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

“İçinden geçtiğimiz bu dönemde başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere; direnen, kararlı duran, zerre geri adım atmayan, iktidarın istediği biçimde hareket etmediği için her türlü iftiraya maruz kalan tüm yol arkadaşlarımızla birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle belediye başkanlarımız, örgütümüzle omuz omuza bu millete, ilk yapılacak seçimlerde ülkeyi layıkıyla yöneteceğimiz duygusunu vermek zorundadır. Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak kadın belediye başkanı sayımızı 9’dan 36’ya çıkardık. Kadın siyasetçilere yönelik ahlaksız ve çirkin saldırılara rağmen buradan bir kez daha söylüyorum: 2029 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı sayımızı en az 136’ya çıkaracağız. Bu saldırıların ne bizi ne de siyasetimizi geri götürme ihtimali vardır.”

Denizli’den güçlü bir siyasi mesaj veren Gökan Zeybek, CHP örgütlerinin ve belediyelerinin kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti.

“Millet iradesine sahip çıkacaktır. Hiçbir baskı, hiçbir iftira bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi halkın umudunu büyütmeye, yerelde kurduğu başarıyı Türkiye’nin geleceğine taşımaya devam edecektir.”