CHP'li başkan tutuklanmıştı: Güzelbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yerine geçecek isim belli oluyor. İzmir Valiliği, yeni belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla belediye meclisinin 5 Haziran Cuma günü olağanüstü gündemle toplanacağını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa GÜNAY, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 27 Mayıs 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 05 Haziran 2026 Cuma günü saat 15:00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Yüzde 49,82 oranla Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, 26 Mayıs günü sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza

hakimliğince tutuklandı.

GÖREVİNDEN DE UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik” iddialarıyla tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.