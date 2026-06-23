CHP'li başkan tutuklanmıştı: Adalar'da seçim tarihi belli oldu

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İstanbul Valiliği, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilliği seçiminin ne zaman yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, seçimlerin 27 Haziran 2026'da gerçekleştirileceği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 23.06.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Adalar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

İstanbul Valiliği'nin açıklaması (23 Haziran 2026)

ÇOĞUNLUK CHP'DE

Adalar Belediyesi Meclisinde çoğunluğu 9 üye ile CHP elinde bulundururken, AKP'nin ise 2 üyesi bulunuyor.