CHP'li Atilla Kart: Meğer Kemal Bey baştan beri görevliymiş

Butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'ye geri dönüşü tabanda ve kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açarken, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’tan gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Kart, Kılıçdaroğlu için artık "edilgen" değil, "görevli bürokrat" ifadesini kullandığını belirtti. Kart, "Bu süreç Kemal Bey’in en baştan beri 'görevli' olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

İLK KIRILMA: "BEŞLİ ÇETE"YE ALAN AÇAN GENELGE

Atilla Kart, Kemal Kılıçdaroğlu ile arasındaki ilk büyük siyasi kırılmanın 2012 yılında yaşandığını aktardı. Cumhuriyet'teki habere göre, dönemin Başbakanlık genelgesiyle maden, mera ve orman tahsislerinin doğrudan Başbakanlık’a bağlanarak anayasanın askıya alındığını belirten Kart, süreci şu sözlerle özetledi:

"Benim için siyasi kırılma Başbakanlık’ın 2012/15 sayılı “Madenlerin, meraların, ormanların devri, tahsisi Başbakanlık’a bağlanmıştır” genelgesiyle oldu. Bir genelgeyle anayasa ve diğer ilgili mevzuatlar askıya alındı. Ben Danıştay’a iptal için dava açtım ama esas olan CHP’nin dava açmasıydı. Üç kez uyardım ancak Seçim ve Hukuk İşleri’nin gerek görmediği söylendi. Beşli çete ile mücadeleden söze edip, onların yolunu açacak bir düzenlemeye itiraz edilmemesi benim için ilk kırılma oldu."

"KEMAL BEY EN BAŞTAN BERİ 'GÖREVLİ'”

Türkiye’de anayasal darbeler sürecinin 12 Eylül 2010 referandumuyla başladığını savunan Kart, muhalefetin bu süreçte yalnızca "vitrin görevi" gördüğünü ifade etti. Taşların yerine tam olarak oturmasının 2016’da dokunulmazlıkların kaldırılması ve 2017 referandumuyla gerçekleştiğini söyleyen eski milletvekili, Kılıçdaroğlu’nun rolüne şöyle dikkat çekti:

"Aslında 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu’ndan itibaren Türkiye’de anayasal darbeler süreci başladı. Görünürde muhalefet vardı ama gerçekte gölge boksu yapıldı. Benim için taşların yerine tam oturması Mayıs 2016 dokunulmazlıkların kaldırılması ve 2017 referandumu oldu. Tüm bu süreç Kemal Bey’in en baştan 'görevli' olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyet ve demokrasinin tasfiye edilmesinin önündeki en büyük engel CHP’nin kurumsal kimliği. İktidara yürüyen CHP’de bir karışıklık yaratılması gerekti. Bu nedenle Bir kurgu devreye girdi ve Kemal Bey atanmış genel başkan olarak geldi. Olağanüstü kurultay yapmasının önünde engel yok ama Kemal Bey’in CHP’de bir çatışma ortamı yaratma misyonu var. Kurultay yapma iradesi yok çünkü iradesi teslim alındı. AKP’nin çizdiği takvim neyse Kemal Bey onu uygulamakla yükümlü."

"ERDOĞAN KİMİNLE YARIŞACAĞINA KENDİ KARAR VERİYOR"

Atilla Kart, Kılıçdaroğlu’nun mevcut adımlarının iktidarın ekmeğine yağ sürdüğünü söyledi. Kart, sürecin tehlikeli bir noktaya evrildiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP’nin etkisizleştirilmesi kurgusu üzerinden cumhuriyet ve demokrasinin tasfiyesinin son aşamasına geldik. Sonuçta vatandaşın seçme ve seçilme hakkı elinden alınıyor. Erdoğan kiminle yarışacağına kendi karar veriyor. Seçme ve seçilme hakkı yok edilirse demokrasi adına geriye bir şey kalmaz."