CHP'li Akdoğan'dan TRT'nin kararına tepki: Patili dostlarımla geleceğim

Anneler Günü'nde yayında yaptığı konuşmada patili annesi olduğunu belirtmesi nedeniyle spiker Işıl Açıkkar'ın işten çıkarılmasına tepkiler sürüyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Açıkkar'ı işten çıkaran TRT'ye tepki gösterdi.

Karara tepki için 14 Mayıs Perşembe günü TRT'ye gideceğini belirten Akdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Canlı yayında bizi izleyin." diyen Akdoğan, "Hayvansever dostlar, bana katılır mısınız?" ifadeleriyle hayvenseverlere de çağrı yaptı.

'PATİLİ ANNESİYİM' DEDİĞİ İÇİN İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Spiker Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla TRT canlı yayınında haber bültenini kapatırken yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Doğurmuş, doğurmamış, doğurduğunu bağrına basmış, doğurduğunu bağrına bile basamamış, doğurmadığını bile bağrına basmış, kendi anne olan, vicdanı anne olan herkesin; şehit annelerimizin, evlatlarına analık yapan koca yürekli babalarımızın, çok isteyip de evlat sahibi olamayanların, bu yüreğinden taşan merhameti, sevgiyi bir çiçeğe veren, ağaca veren, patili canlara veren, kedisini köpeğini yüreği taşarak 'annem' diye bağrına basan, koruyucu anne olan, evlat edinen ve o çocuğa yine 'annem' diye seslenip bağrına basan, yüreği o şefkatle atan tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Allah henüz beni bir insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan tam 4 sene önce, tam da bir Anneler Günü sonrası kaybettim."