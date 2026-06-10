CHP'li 76 Kadın Kolları İl Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'derhal kurultay' çağrısı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin tartışmalı 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na derhal kurultaya gidilmesi yönündeki çağrılar sürüyor.

Milletvekilleri, İl Başkanlıkları ve delegelerin ardından CHP'li 76 76 Kadın Kolları İl Başkanı da 'mutlak butlan' yönetimine kurultaya gidilmesi yönünde çağrı yaptı.

"VAKİT KAYBETMEDEN KURULTAYA GİDİLMELİ"

Yapılan ortak açıklamada partinin genel başkanının Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayının da tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu vurgulanırken, 25 Temmuz'dan önce olağanüstü kurultay düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

"Eşitlik, adalet ve demokrasi inancımızla: kadınlar kurultaya, CHP iktidara hazır! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen ceberrut iktidara karşı en güçlü mücadele hattını örenler; sokaklarda, meydanlarda ve hayatın her alanında direnen Cumhuriyet kadınlarıdır." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği partimizi ve demokrasimizi felç etme girişimlerine karşı, CHP Kadın Kolları örgütü olarak tarihi bir sorumlulukla sesimizi yükseltiyoruz.

Bizler, kurulduğu günden bu yana gücünü halktan ve parti içi demokrasiden alan asırlık çınarın kadın neferleriyiz. Siyaseti mahkeme salonlarına sıkıştırarak örgütümüzün iradesini ipotek altına almaya çalışan tüm oyunları bozacak iradeye sahibiz.

Çözüm, yaratılmak istenen kaosta değil; partimizin en demokratik ve meşru alanı olan kurultayımızda halkın ve örgütün sesine kulak vermektir.

Bu doğrultuda, partimizin geleceğini şekillendirecek büyük kurultay tarihinin 25 Temmuz 2026’dan önce olacak şekilde vakit kaybetmeksizin ilan edilmesi, örgütümüzün en net ve ortak talebidir."

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜN ÖNCÜLERİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'DUR"

"Açıkça ve kararlılıkla ilan ediyoruz: Bizim yürüyüşümüz, örgütün egemenliğini ve halkın değişim arzusunu iktidara taşıma yürüyüşüdür.

Bu yürüyüşün öncüleri; seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Partimiz içinde hiçbir ayrışmaya, ikiliğe ya da motivasyon kaybına tahammülümüz yoktur. Meselemiz geçim derdiyle boğuşan milyonların, yaşam hakkını savunan kadınların ve geleceğe umutla bakmak isteyen çocukların memleket meselesidir.

81 ilde, milyonlarca üyemizin ve değişim isteyen kadınların gücüyle, dayatılan bu cendereden güçlenerek çıkacağız. Türkiye’nin kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Biz kadınlar, inancımız ve emeğimizle Cumhuriyet Halk Partimizi önce kurultaya, sonra da iktidara taşımaya kararlıyız. İrademiz örgüt, gücümüz millet, yolumuz iktidardır!"