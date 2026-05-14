CHP'den yeni eylem planı! Her hafta yürüyüş yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kayyum atamalarına karşı partinin izleyeceği yeni eylem planını duyurdu. Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde yürüyüş yapılacağını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kesintisiz bir direnişteyiz. Dün, kayyumlara karşı güçlü bir biçimde Şişli’de halkımızın iradesini savunduk. Her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, adalet ve hürriyet için yürüyeceğiz. Bu mücadeleyi biz kazanacağız!"