CHP’den istifa eden 6 il genel meclisi üyesi YENİ Parti’ye geçti

Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya, Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Sevilay Arslan, Yeşilova İl Genel Meclisi Üyesi Serkan Yıldırım, Bucak İl Genel Meclisi üyeleri Muzaffer Özdemir ve Özgür Özmen ile Karamanlı İl Genel Meclisi Üyesi Osman Erkanal, CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçti.

YENİ Parti Burdur İl Genel Meclisi Grup Odası’nda düzenlenen programa Antalya Milletvekili Cavit Arı, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur İl Başkanı Barış Ayten, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı ve parti yöneticileri katıldı.

Programda YENİ Parti’ye katılan 6 isme parti rozetleri takıldı.

Ayten: Katılımları rozet takılarak taçlandırıldı

YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, CHP’den istifa eden İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerin partiye katılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ayten, yeni üyelerin katılımını parti rozeti takarak resmileştirdiklerini belirterek, “İl Genel Meclisi Başkanımız ve çok kıymetli İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımızın YENİ Partimizle aramıza katılışlarının rozet takılarak taçlandırılmasını gerçekleştiriyoruz” dedi.

AKBULUT: DAHA DA ÇOĞALACAĞIZ

YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise Türkiye’de iktidar değişimi beklentisinin arttığını savundu.

Yeni katılan isimlerin bu değişim beklentisiyle YENİ Parti’ye geçtiğini belirten Akbulut, “Biz birlikte olacağız, daha da çoğalacağız” dedi.

Akbulut, YENİ Parti’nin milyonların beklentisine karşılık verecek yeni bir iktidar alternatifi olduğunu savunarak, partilerinin Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde iktidara geleceğini söyledi.

ERCENGİZ: HALKIN SESİNE KULAK VERDİK

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’de konuşmasında şunları söyledi:

“Yerel yönetimlerin iki ayağından birisi olan il özel idare ve İl Genel Meclisi, daha çok bizim alanımız dışında, bizim sınırlarımızın bittiği noktadan itibaren ilçe ve köylerimizde faaliyet gösteren önemli bir yürütme. Bu anlamda da halkın seçilmişleri olarak İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımız, bir başkan başkanlığında köylerimize, ilçelerimize hizmetin götürülmesi konusunda, tabii seçimlerin sonucunda siyaseti bir kenara bırakarak 5 yıl boyunca birlikte çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ben ve 15 meclis üyesi arkadaşım, milletin kurduğu YENİ Parti’ye geçme kararı alarak geçtiğimiz günlerde, sizlerin de takip ettiği şekliyle, geçmiştik. Tabii biz halkın sesine kulak verdik. Halkımızın bizlerden istediğine, halkımızın bizlerden beklediğine kulak vererek bu siyasi tercihimizi yapmıştık. Bugün burada da İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımızın bir kısmının bu yöndeki tercihini, bizler de gelip hem onlarla görüşüp hem de onlarla birlikte olup gündeme dair birtakım değerlendirmeler yaptık. Bizler seçildikten sonra, biraz önce ifade ettiğim şekliyle, siyasetten biraz uzak kalmaya çalışan, merkezine halka hizmet etmeyi odak kabul eden yerel yönetimler olarak elbette halkın siyasi tercihlerini de görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu nedenle şu anda İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Semih Çelikkaya arkadaşımıza, başkanımıza ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kendilerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde dönem sonuna kadar da aynı kararlılıkla bu hizmetlerin verileceğinden hiçbir şüphem yok.”