Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset CHP'den İstanbul'da butlana karşı 3 bölgede oturma eylemi çağrısı

CHP'den İstanbul'da butlana karşı 3 bölgede oturma eylemi çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, tartışmalı “mutlak butlan” kararının ardından İstanbulluları oturma eylemi ve basın açıklamasına çağırdı. Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler’de düzenlenecek eylemler saat 19.00’da başlayacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP'den İstanbul'da butlana karşı 3 bölgede oturma eylemi çağrısı
Son Güncelleme:

CHP'ye yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği tartışmalı "mutlak butlan" kararının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulunarak İstanbulluları 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da meydanlara davet etti.

İl başkanlığı, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler’de eş zamanlı basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyeceğini duyurdu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

CHP'den İstanbul'da butlana karşı 3 bölgede oturma eylemi çağrısı - Resim : 2

"HALKIN İRADESİNE VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK İÇİN MEYDANLARDAYIZ"

Resmi açıklamada, "CHP halktır, halkın dediği olur. İstanbul’un üç bölgesinde gerçekleştireceğimiz basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz. Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca tüm vatandaşlar eyleme destek vermeye çağrıldı.

Son Dakika | Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt! Kurultay için tarih verip görüşme şartını açıkladıSon Dakika | Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt! Kurultay için tarih verip görüşme şartını açıkladı

EYLEM NOKTALARI VE SAATİ AÇIKLANDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan oturma eylemi ve basın açıklamalarının yapılacağı adresler ve zaman bilgisi şu şekilde paylaşıldı:

1. Bölge: Kadıköy - Boğa Heykeli önü
2. Bölge: Beyoğlu - Şişhane Metrosu çıkışı
3. Bölge: Bahçelievler - CHP İlçe Başkanlığı binası önü

Eylemlerin tamamı, 24 Mayıs 2026 Pazar günü saat 19.00'da eş zamanlı olarak başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel Mutlak butlan CHP İstanbul
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro