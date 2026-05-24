CHP'den İstanbul'da butlana karşı 3 bölgede oturma eylemi çağrısı

CHP'ye yönelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği tartışmalı "mutlak butlan" kararının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulunarak İstanbulluları 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da meydanlara davet etti.

İl başkanlığı, Kadıköy, Beyoğlu ve Bahçelievler’de eş zamanlı basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyeceğini duyurdu.

"HALKIN İRADESİNE VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK İÇİN MEYDANLARDAYIZ"

Resmi açıklamada, "CHP halktır, halkın dediği olur. İstanbul’un üç bölgesinde gerçekleştireceğimiz basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz. Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca tüm vatandaşlar eyleme destek vermeye çağrıldı.

EYLEM NOKTALARI VE SAATİ AÇIKLANDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan oturma eylemi ve basın açıklamalarının yapılacağı adresler ve zaman bilgisi şu şekilde paylaşıldı:

1. Bölge: Kadıköy - Boğa Heykeli önü

2. Bölge: Beyoğlu - Şişhane Metrosu çıkışı

3. Bölge: Bahçelievler - CHP İlçe Başkanlığı binası önü

Eylemlerin tamamı, 24 Mayıs 2026 Pazar günü saat 19.00'da eş zamanlı olarak başlayacak.