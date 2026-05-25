CHP'den İstanbul'da butlana karşı 3 bölgede demokrasi eylemi
CHP İstanbul İl Başkanlığı, Genel Merkez'e düzenlenen polis baskını ve mutlak butlana karşı eylemlerini sürdürüyor. Partililer, yurttaşlarla birlikte Şişli, Çekmeköy ve Esenyurt'ta bir araya geldi.
Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla boşaltılmasına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı, kentin üç ayrı noktasında başlattığı oturma eylemini ve yürüyüşlerini sürdürüyor.
Çok sayıda partili, yurttaşlarla beraber Esenyurt, Çekmeköy ve Şişli'de mutlak butlana karşı bir araya geldi.
İstanbul'un üç bölgesinde başlatılan eylemlerde anbean yaşananlar...
AÇIKLAMALAR SIK SIK SLOGANLARLA KESİLDİ
Halaskargazi'de gerçekleştirilen 2. Bölge eyleminin ardından açıklama yapan Şişli CHP İlçe Başkanı Canercan Kartal'ın konuşması kitlenin sloganları ile kesildi.
KILIÇDAROĞLU AFİŞİ PROTESTO EDİLDİ
Şişli Mecidiyeköy'deki yürüyüş güzergâhındaki bir binaya asılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi, yurttaşlar tarafından protesto edildi.
YURTTAŞLAR ÜÇ BÖLGEDE BUTLANA KARŞI YÜRÜYÜŞE GEÇTİ
Şişli'deki Mecidiyeköy Meydanı, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı ve Çekmeköy Madenler Meydanı'nda partililer, eş zamanlı olarak eylemlerini başlattı.
Yürüyüş sırasında yurttaşların, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in pazar günü TBMM'ye düzenlediği yürüyüş esnasında TOMA üzerindeki fotoğrafını taşıdığı görüldü.