CHP'den İktidara Soma çağrısı: “İşçiler ne olacak?”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali'nin durması ve madencilik sektöründeki belirsizliklerin ilçeyi ekonomik çıkmaza sürüklediğine dikkat çekerek"Soma halkı açıklama bekliyor. Yeni Anadolu'nun geleceği ne olacak? Santral satılacak mı? Satılırsa üretim devam edecek mi? İşçiler ne olacak? Bu soruların cevaplarını vermek iktidarın görevidir" şeklinde konuştu.

İCRADAN SATIŞ SÜRECİNE GİRİLDİ

Gerçekleştirilen toplantıda Bakırlıoğlu, Soma ekonomisinin temel direklerinden biri olan Soma Termik Santrali'nin icradan satış sürecine girdiğini ve son üç gündür üretim yapamadığını belirterek, yaşananların yıllardır yaptıkları uyarıların sonucu olduğunu dile getirerek,"Soma şu anda can çekişiyor" ifadelerini kullandı.

‘’SOMA TERMİK SANTRALİ BUGÜN İCRADAN SATILIK HALE GELMİŞ DURUMDA’’



"Bir dönem Türkiye'nin göz bebeği olan, vergi rekortmenleri arasında gösterilen Soma Termik Santrali bugün icradan satılık hale gelmiş durumda. Üstelik üç gündür çalışmıyor.’’ ifadelerini kullanan Bakırlıoğlu; ‘'Bunun nedeni kömür eksikliği değil, işletmeci firmanın fuel-oil borcunu ödeyememesi. Geldiğimiz nokta tam anlamıyla bir yönetim krizidir" dedi.

BAKIRLIOĞLU İKTİDARA SESLENDİ

Özelleştirme sürecinden itibaren yaşanabilecek risklere dikkat çektiklerini ifade eden Bakırlıoğlu, enerji sektöründe deneyimi olmayan şirketlerin santral işletmeciliğine yönelmesinin Soma'yı bugünkü tabloyla karşı karşıya bıraktığını ileri sürerek, "Bugün yaşananların tamamını yıllar önce söyledik. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir dedik. Santralin gerekli yatırımları almadığını, çevre yatırımlarının yapılmadığını, borç yükünün büyüdüğünü anlattık. Ancak bütün uyarılarımıza rağmen gerekli adımlar atılmadı. Şimdi Soma'nın can damarı durumundaki tesisin geleceği belirsizliğe sürüklenmiş durumda" diye konuştu.

İşletmeci firmanın Türkiye Kömür İşletmeleri'ne milyarlarca liralık borç bıraktığını dile getiren Bakırlıoğlu, kamuoyunun bu süreçte oluşan kamu zararının hesabının verilmesini beklediğini söyledi.

Konuşmasında iktidara da çağrıda bulunan Bakırlıoğlu, "Soma halkı açıklama bekliyor. Yeni Anadolu'nun geleceği ne olacak? Santral satılacak mı? Satılırsa üretim devam edecek mi? İşçiler ne olacak? Bu soruların cevaplarını vermek iktidarın görevidir" dedi.

"KAMULAŞTIRMA GÜNDEME ALINMALI"

Bakırlıoğlu, çözüm olarak kamulaştırma seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Enerji ve madencilik stratejik sektörlerdir. Soma'nın geleceği piyasanın insafına bırakılamaz. Biz yıllardır söylüyoruz; kamulaştırma seçeneği ciddi şekilde değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu. (ANKA)