CHP'den ayrılıp AKP'ye geçenler aynı karede: Gürzel'den Çerkez'e ziyaret

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçeler arası diyaloğu ve iş birliğini geliştirmek amacıyla Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’i ziyaret etti. CHP’den ayrılarak AKP saflarına katılan iki isim, Çekmeköy Belediyesi başkanlık makamında bir araya geldi.

ORTAK ÇALIŞMA VE İLÇELER ARASI İŞ BİRLİĞİ

Yapılan açıklama ve yerel haber kaynaklarına göre buluşmada, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri arasındaki mevcut ilişkiler ile yerel yönetimler düzeyinde atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı. Dayanışma ve karşılıklı tecrübe paylaşımı odaklı geçen görüşmede, her iki ilçe için de fayda sağlayacak potansiyel çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

GÜRZEL'DEN ÇERKEZ'E TEŞEKKÜR

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel açıklamasında, “Çekmeköy Belediye Başkanı Sayın Orhan Çerkez’i makamında ziyaret ettik. İlçelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendireceğimiz verimli görüşme ve nazik misafirperverlikleri için Sayın Başkana teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

ÇERKEZ'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Orhan Çerkez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz Belediye Başkan Vekili Sayın Özlem Vural Gürzel’i belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Komşuluk hukukunu, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek iş birlikleri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Dayanışmayla ilçelerimiz ve hemşehrilerimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."