CHP'de istifalar dalga dalga: Belediye başkanları ve il yönetimleri YENİ Parti'ye geçiyor

Özgür Özel'in 90 milletvekili ile YENİ Parti'yi kurmasının ardından mutlak butlan CHP'sinden de ayrılıklar başladı. 24 Temmuz'da başlayan istifa dalgasının gün geçtikçe büyüdüğü görüldü.

Konuya dair açıklama yapan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de "200'ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti'ye katılacak." derken CHP'li belediye başkanları da istifalarını açıkladı.

CHP'DE İSTİFALAR DALGA DALGA

Özgür Özel'in de memleketi olan Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, daha önce YENİ Parti'ye katılacağını duyurmasının ardından bugün (28 Temmuz Salı günü) sosyal medya hesabından CHP üyeliğini sonlandırdığını "Yeni bir başlangıç" ifadeleriyle açıkladı.

Özgür Özel ve Besim Dutlulu

Dutlulu'nun ardından Denizli'de de belediye başkanları, toplu şekilde CHP'den istifa ederek YENİ Parti saflarına katıldıklarını duyurdu.

DENİZLİ'DE CHP'Lİ SADECE 1 BELEDİYE KALDI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 14 ilçe belediye başkanıyla beraber CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

"Gelişen, değişen ve büyüyen Türkiye’mizde; yerel yönetimlerdeki birikimlerimizi daha güçlü bir vizyonla taçlandırmak, halkımıza hak ettiği en kaliteli hizmeti sunabilmek adına tarihî bir adım atıyoruz." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve kentlerimizin geleceğini merkeze alan 15 belediye başkanı olarak; ülkemizi içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkarabilmek, milletimize daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla YENİ Parti çatısı altında mücadelemizi sürdürme kararı almış bulunuyoruz.

Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür.

Bugüne kadar bizlere güvenen, dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ülkemizin ve tüm vatandaşlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni dönemimizin kentlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'den istifa etti.

Kırşehir Cezaevinde tutuklu bulunan Güner, siyasi kariyerini YENİ Parti'de sürdüreceğini açıkladı. Güner, sosyal medya hesabından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir fotoğrafına yer verdiği paylaşımda şunlara yer verdi:

"Daha 18 yaşıma girmeden kapısından adım attığım, 16 Mayıs 2012’den beri üyesi olduğum; Gençlik Kolları Başkanı olarak bayraklarını direklere astığım, Çankaya İlçe Yönetiminden Parti Meclisi üyeliğine kadar pek çok kademesinde görev aldığım ve gururla Çankaya Belediye Başkanı seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisinin kurucularına, ilkelerine, değerlerine, devrimlerine, altı okuna ve seçilmiş son Genel Başkanı’na sonsuza kadar bağlı kalmakla beraber; bugün artık yönetimi iktidar tarafından belirlenen Butlan Partisi’nden istifa ettiğimi; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri doğrultusunda, Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti’de siyasete devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

İZMİR'DE YENİ PARTİ İSTİFALARI

İzmir'in Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ilçe başkanları, ilçe yönetimleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Beydağ İlçe Başkanı Zeki Kader, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri, ilçedeki kültür merkezinde düzenledikleri basın toplantısıyla CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ YANI SIRA CHP İL YÖNETİMLERİNDEN DE İSTİFALAR GELDİ

CHP'de seçilmiş il yönetimi ve 36 ilçe yönetimi partiden istifa etti. Söz konusu isimlerin YENİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.

CHP’nin Hatay’da Yayladağı, İskenderun ve Dörtyol ilçe başkanları ile yönetim kurulları da toplu olarak partilerinden istifa ettiklerini ve siyasi çalışmalarını bundan sonra YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.