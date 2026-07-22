CHP'de istifa dalgası yaşanmıştı: Zeydan Karalar yeni parti kararını açıkladı

Özgür Özel'in CHP grup toplantısında yeni partiyi kurduğunu açıklamasının ardından partiden peş peşe istifalar gelmeye başladı. Zeydan Karalar'ın ise "CHP'de kalacağım" dediği iddia edildi.

ZEYDAN KARALAR'DAN İLK SİNYAL İDDİASI

CHP'li belediye başkanlarından Zeydan Karalar'ın tercihi merak konusu oldu. Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığına göre Karalar, kendisine "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Mücadele, Atatürk'ün 2 büyük eserinden olan CHP'de sürdürülmeli" dedi. Karalar'ın bu sözleri, parti içindeki ayrışmada önemli bir eşik olarak yorumlanıyor.

ÖZEL YENİ PARTİYİ AÇIKLAMIŞTI

Özgür Özel, CHP grup toplantısında yaptığı konuşmayla partisine veda ederek yeni bir siyasi oluşumun müjdesini verdi. Özel, "Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ KURULUYOR

Özel'in bu açıklamaları siyasi kulislerde bomba etkisi yaratırken, CHP'den istifa dalgası başladı. Yeni partinin teknik işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcut milletvekilleriyle birlikte resmiyet kazanması bekleniyor.

CHP'DEN PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Özel'in açıklamalarının ardından ilk istifa, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çanakkale Belediye Başkanı da Özel'e destek verdiğini belirtirken, sanatçılar Sabahat Akkiraz ve Arif Sağ da CHP üyeliklerini sonlandırdı. Yaşanan yoğun istifa başvuruları nedeniyle e-Devlet sisteminde kilitlenmeler yaşandığı bildirildi.