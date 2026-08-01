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CHP'de butlan sonrası bilanço açıklandı: 120 belediye başkanı 500 bine yakın üye istifa etti

CHP'deki butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, partiden yaklaşık 120 belediye başkanının ayrıldığını ve son iki yılda katılan 500 bin yeni üyenin "önemli bir bölümünün" istifa ettiğini açıkladı.

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CHP'de butlan sonrası bilanço açıklandı: 120 belediye başkanı 500 bine yakın üye istifa etti

CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla butlan olarak dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, partideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık üç saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuşan Sarı, yeni il başkanı atamalarını ve partide yaşanan istifa dalgasını değerlendirdi.

120 BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AYRILDI

Belediye başkanlarının istifalarına ilişkin de konuşan Sarı, "Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'yle yollarını ayırmış görünüyor şu an itibarıyla. Bu belediyelerimizden büyükşehir biçiminde olanlar sadece 2 tanesi. Bize ait 12 tane büyükşehrin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor şu an itibarıyla" dedi.

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500 BİN ÜYENİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ GİTTİ

Sarı, istifalara ilişkin rakamları da netleştirdi. Önder Sav'ın açıkladığı rakamların doğru olmadığını belirten Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne son iki yılda yaklaşık 500 bin yeni üye katılmıştı. Biz, bu üyelerin önemli bir bölümünün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını görüyoruz. Mesele bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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