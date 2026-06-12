CHP'de boşalan iki grup başkanvekili koltuğu için konuşulan butlancılar ortaya çıktı

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın "CHP Grup Başkanvekilliği" sıfatının TBMM'nin resmi sitesinden kaldırılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Grup Başkanvekilliği için Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp ve Mustafa Adıgüzel’i düşündüğü öğrenildi.

Butlan kararının ardından tedbiren göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, 9 milletvekili hakkında ihraç talep etti. İhraç talebinin ardından CHP'li Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekilliği unvanları TBMM'nin resmi internet sitesinden kaldırıldı.

3 İSİM KONUŞULUYOR

Gelişmelerin ardından bir kez daha harekete geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Grup Başkanvekilliği için düşündüğü isimler ortaya çıktı.

Birgün'deki habere göre CHP Genel Merkezi'ndeki kaynaklar, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in, Kılıçdaroğlu tarafından CHP Grup Başkanvekilliğine atanacağını öne sürdü.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in isminin de Meclis Grup Başkanvekilliği için konuşulduğu ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU ATAMA YAPABİLİR Mİ?

CHP Meclis Grup İçyönetmeliği'ne göre, Grup Başkanvekilliği makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, ilk kapalı Grup Genel Kurulu toplantısında yeni isim için seçim yapılması gerekiyor.

İçyönetmelik ayrıca, seçilecek Grup Başkanvekilinin yalnızca yerine geldiği kişinin kalan görev süresini tamamlayacağını hükme bağlıyor.

Buna karşın Kılıçdaroğlu yönetimi, mahkeme tarafından verilen tedbir kararını gerekçe göstererek, söz konusu görevlendirmenin seçim yerine atama yöntemiyle gerçekleştirileceğini savunuyor.