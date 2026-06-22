CHP'den AİHM önünde 'Demokrasi Mitingi' hamlesi: Tarih belli oldu

Fransa’nın Strazburg kentinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde CHP Strasbourg Birliği'nin ev sahipliğinde ve CHP Yurtdışı Birliklerinin katkılarıyla "Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi" gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden yüzlerce ve binlerce kişinin katılması beklenen yürüyüş ile mitingde; demokrasi, hukuk devleti, adalet ve insan hakları talepleri dile getirilecek.

MİTİNG 27 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Büyük buluşma, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Avrupa'nın farklı ülkeleri ile Almanya'nın çeşitli kentlerinden yoğun katılımın beklendiği mitingde, evrensel değerlere yönelik ortak talepler ön plana çıkarılacak ve dayanışma mesajları verilecek.

Miting programı kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da birer konuşma yapması planlanıyor.

Mitinge ev sahipliği yapan CHP Strazburg Birliği Başkanı Burak Özkuzucu, Avrupa ve Almanya'daki CHP birlikleriyle birlikte demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda güçlü bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

MİLLETVEKİLLERİ VE FARKLI SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

Özkuzucu, mitinge Fransa Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Sol Parti temsilcilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu ile Türkiye'den DEM Parti, TİP ve İYİ Parti temsilcilerinin de destek vereceğini açıkladı.

YÜRÜYÜŞ SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

Demokrasi Yürüyüşü ve Dayanışma Mitingi için katılımcılar ilk olarak saat 14.00'te Strazburg'daki Place de la République Meydanı'nda bir araya gelecek.

Toplanmanın ardından başlayacak yürüyüş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde kurulacak miting alanında son bulacak. (ANKA)