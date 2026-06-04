CHP Yurt Dışı Birlikleri: Mutlak Butlan anlayışını reddediyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışı Birlikleri, parti içerisinde yaşananlara dair ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, kurultay sonuçlarının tartışmaya açılmasına karşı çıkılırken, CHP lideri Özgür Özel'in yanında olunduğu vurgulandı.

"MUTLAK BUTLAN ANLAYIŞINI REDDEDİYORUZ"

Partinin demokratik teamüllerine, örgüt iradesine ve üyelerin siyasi tercihlerine olan bağlılığın CHP'nin en temel güvencesi olduğunun altı çizilen metinde, kurultay tartışmalarına yönelik net bir tavır ortaya kondu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği kurultayımızın tartışmaya açılmasını ve mutlak butlan anlayışını kabul etmiyoruz. Yurt dışı birlik başkanları olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürütülen demokrasi, hukuk ve halk iradesi mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyor; bu süreçte Genel Başkanımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz."

Açıklamanın devamında, yurt dışı örgütlenmesinin faaliyetlerine ve yönetimle olan dayanışmaya dikkat çekildi. Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve koordinatör milletvekilleri ile sürdürülen güçlü iş birliğinin, partinin uluslararası arenadaki temsilini daha da güçlendirdiği belirtildi.

Yurt Dışı Birlikleri, açıklamayı şu mesajla sonlandırdı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışındaki örgütlü gücünü büyütmek ve çalışmaların başarıya ulaşmasına katkı sunmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." (ANKA)