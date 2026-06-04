Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset CHP Yurt Dışı Birlikleri: Mutlak Butlan anlayışını reddediyoruz

CHP Yurt Dışı Birlikleri: Mutlak Butlan anlayışını reddediyoruz

CHP Yurt Dışı Birlikleri, yayımladığı ortak açıklamada kurultayın tartışmaya açılmasını reddederek CHP lideri Özgür Özel’e tam destek verdiğini duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP Yurt Dışı Birlikleri: Mutlak Butlan anlayışını reddediyoruz
Son Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışı Birlikleri, parti içerisinde yaşananlara dair ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, kurultay sonuçlarının tartışmaya açılmasına karşı çıkılırken, CHP lideri Özgür Özel'in yanında olunduğu vurgulandı.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na genel başkanlık teklifi yaptığı ortaya çıktı! "Bir olup Özel'i indirelim"Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na genel başkanlık teklifi yaptığı ortaya çıktı! "Bir olup Özel'i indirelim"

"MUTLAK BUTLAN ANLAYIŞINI REDDEDİYORUZ"

Partinin demokratik teamüllerine, örgüt iradesine ve üyelerin siyasi tercihlerine olan bağlılığın CHP'nin en temel güvencesi olduğunun altı çizilen metinde, kurultay tartışmalarına yönelik net bir tavır ortaya kondu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği kurultayımızın tartışmaya açılmasını ve mutlak butlan anlayışını kabul etmiyoruz. Yurt dışı birlik başkanları olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürütülen demokrasi, hukuk ve halk iradesi mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyor; bu süreçte Genel Başkanımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz."

CHP'li üç isim Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüştü! Gürsel Erol, Engin Altay, Ali Öztunç...CHP'li üç isim Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüştü! Gürsel Erol, Engin Altay, Ali Öztunç...

Açıklamanın devamında, yurt dışı örgütlenmesinin faaliyetlerine ve yönetimle olan dayanışmaya dikkat çekildi. Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve koordinatör milletvekilleri ile sürdürülen güçlü iş birliğinin, partinin uluslararası arenadaki temsilini daha da güçlendirdiği belirtildi.

Yurt Dışı Birlikleri, açıklamayı şu mesajla sonlandırdı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışındaki örgütlü gücünü büyütmek ve çalışmaların başarıya ulaşmasına katkı sunmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro