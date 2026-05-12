CHP 'trol' operasyonlarına karşı hukuki süreç başlattı

Son günlerde sosyal medyada CHP'li bazı milletvekilleri ve partili isimler hakkında ortaya atlan iddialar üzerine CHP'nin X platformundaki resmi iletişim hesabından sert bir açıklama yapıldı.

"ORGANİZE SALDIRILAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Açıklamada, CHP'li bazı milletvekilleri ve partililere yönelik, "akıl ve ahlak sınırlarını aşan, organize, mesnetsiz ve alçak saldırılar" yürütüldüğü belirtilerek, "Siyaseti; trol ordularıyla iftira saçarak, itibar suikastı yaparak, insanların namusuna ve haysiyetine saldırarak dizayn etmeye çalışan bu kirli zihniyet artık açıkça kontrolden çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

CHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada son günlerde milletvekillerimize ve partililerimize yönelik yürütülen; akıl ve ahlak sınırlarını aşan, organize, mesnetsiz, alçak saldırıları ibretle takip ediyoruz. Siyaseti; trol ordularıyla iftira saçarak, itibar suikastı yaparak, insanların namusuna ve haysiyetine saldırarak dizayn etmeye çalışan bu kirli zihniyet artık açıkça kontrolden çıkmıştır. Sözde gazetecilik adı altında tetikçiliğe soyunan; anonim hesapların arkasına saklanıp organize şekilde, yalanlarla saldıran şeref yoksunları da buna göz yumanlar da hukuk ve toplum vicdanı önünde hesap verecektir. İktidarın bu alçak kampanya karşısındaki suskunluğu ise tarafsızlık değil, açık bir ortaklıktır. Sessiz kalan herkes bu alçaklığın, bu pisliğin sorumluluğunu taşımaktadır. Ne bu ahlaksız dile boyun eğeriz ne de bu çürümüş siyaset anlayışına teslim oluruz. Kamuoyuna saygılarımızla…"

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İddialarda adı geçen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise, CHP İletişim'in X paylaşımını kendi X hesabından alıntılayarak, konuya ilişkin hukuki sürecin bugün itibarıyla başlatıldığını açıkladı.

Kaya, yaptığı paylaşımda, "Hiç kimse şahsımı ve kadınları hedef göstererek, iftira ve nefretle siyaset dizayn edeceğini sanmasın" dedi.

Asu Kaya paylaşımında şunları söyledi: