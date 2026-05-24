Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset CHP Milletvekili Süleyman Bülbül polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis baskınında kullanılan biber gazından etkilenen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül hastaneye kaldırıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP Milletvekili Süleyman Bülbül polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı

Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, avukatları aracılığıyla CHP Genel Merkez'in boşaltılması yönünde tebligat gönderdi.

Karara tepki gösteren Genel Başkan Özgür Özel dahil çok sayıda partilinin Genel Merkez'i terk etmeme kararı almasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler duruma müdahale ederek içeriye girdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Son dakika | Yürüyüş mitinge döndü! Özgür Özel: Partiyi üçüncü kez açmaya var mısınızSon dakika | Yürüyüş mitinge döndü! Özgür Özel: Partiyi üçüncü kez açmaya var mısınız

CHP'Lİ VEKİL HASTANELİK OLDU

Polis ekiplerince gerçekleştirilen biber gazlı müdahale esnasında çok sayıda yurttaş yaralanırken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi sonucu rahatsızlandığını belirten Bülbül, sağlık durumuna ilişkin şunları aktardı:

"Baba ocağımız CHP Genel Merkezimize kanunsuz emirle giren güvenlik güçlerinin yasaya aykırı biber gazı ile müdahalesi sonucu hastanede tedavi oluyorum. Ne yaparsanız yapın teslim olmayacağız. Sarayın iradesine karşı koyacagız. Direneceğiz. Demokrasiye yapılan bu mutlak butlan darbesini kabul etmeyeceğiz."
CHP Milletvekili Süleyman Bülbül polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı - Resim : 3
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün X paylaşımı (24 Mayıs 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Mutlak butlan Özgür Özel
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro