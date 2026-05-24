CHP Milletvekili Süleyman Bülbül polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı
CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis baskınında kullanılan biber gazından etkilenen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül hastaneye kaldırıldı.
Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, avukatları aracılığıyla CHP Genel Merkez'in boşaltılması yönünde tebligat gönderdi.
Karara tepki gösteren Genel Başkan Özgür Özel dahil çok sayıda partilinin Genel Merkez'i terk etmeme kararı almasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler duruma müdahale ederek içeriye girdi.
CHP'Lİ VEKİL HASTANELİK OLDU
Polis ekiplerince gerçekleştirilen biber gazlı müdahale esnasında çok sayıda yurttaş yaralanırken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi sonucu rahatsızlandığını belirten Bülbül, sağlık durumuna ilişkin şunları aktardı:
"Baba ocağımız CHP Genel Merkezimize kanunsuz emirle giren güvenlik güçlerinin yasaya aykırı biber gazı ile müdahalesi sonucu hastanede tedavi oluyorum. Ne yaparsanız yapın teslim olmayacağız. Sarayın iradesine karşı koyacagız. Direneceğiz. Demokrasiye yapılan bu mutlak butlan darbesini kabul etmeyeceğiz."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi