CHP Lideri Özel tarihi anların ardından CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Mahkemenin CHP'ye atadığı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı yapmak istedi. CHP'liler TBMM önüne gidip CHP Lideri Özgür Özel'e destek oldu. Sabah başlayan gerginliğin ardından Kılıçdaroğlu, TBMM'de konuşmaktan vazgeçti. Kılıçdaroğlu genel merkeze gitti.

CHP Lideri Özgür Özel'in başkanlığında da CHP Grup Toplantısı başladı. CHP'liler Özgür Özel'i ayakta alkışlarla karşıladı.

CHP Lideri Özgür Özel şunları ifade ediyor:

"Değerli milletvekillerimiz, kıymetli grubum, çok değerli konuklar...

Bugün 13:30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Burada, bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.

"BİNLERİN DEMOKRASİ VE ÜLKE SEVGİSİNDENDİR"

Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması; Dikmen Kapı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların ve bu salonda bulunan bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum.

Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Biz sandığa inanırız. Seçime, seçene ve seçilene saygılıyız. Onun için bugünkü buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Bir gün değildir, bir mevzi değildir, bir zafer değildir; bir bütünün diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır.

Vazgeçmemektir, teslim olmamaktır, direnmektir ve bencil bir duyguyla değil, bütün ülkenin geleceğini düşünen bir duyguyla davrananların birlikteliğinin zaferidir. Hepinizi kutluyorum.

FERDİ ZEYREK'İ GÖZYAŞLARI İLE ANDI

Bugün 9 Haziran Kardeşim, arkadaşım, yoldaşım Manisa Büyükşehir Belediye başkanımız Ferdi Zeyrek’in vefatının sene-i devriyesindeyiz. Geçen yıl kurban bayramıydı. Her kurban olduğu gibi 5 gibi kalktık. Birimizden biri öbürünü alırdı. Ferdi geldi, beni aldı. Genel başkandık. Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Hatuniye Camii’ne gittik. Bayram vaazını dinledik. Namazımızı kıldık. Kabristana gittik. Manisa Tarzan’ından başladık, her zaman ve her sene yaptığımız gibi. Aile büyüklerine seçilmiş her partiden seçilmiş belediye başkanlarının kabirlerine partimizin ve diğer partilerin Milliyetçi Hareket Partisi’nin 80 öncesinde hayatını yitirmiş olan il başkanlarına ayırmadan ziyaretlerde bulunduk. Şehitlik, polis şehitliği, her sene olduğu gibi, askeri şehitlik, sonra kurban kesim alanına gittik. Kurbanlarımızı kestik. Birer but aldık. Ferdi, Gülten teyzeye götürdü, ben anneme kavurma için. Öğlen 12 gibi ayrıldık birbirimizden ve akşam uyumaya yakın o yorgun günün sonunda o feci haberi aldık. O feci kaza haberini.

Hep birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin bahçesine hep beraber hepiniz vardınız. Bütün Manisa vardı. Neredeyse bütün Türkiye’den insan vardı. Bütün partiler vardı. Üç gün direndi.

Üç gün dua ettik. Üç gün bir mucizeyi kovaladık. Olmadı, kaybettik. Sonra yine herkes vardı. Hep beraber Manisa’da ilk kez cumhuriyet meydanında yapılan bir cenaze töreniyle meydanlara Manisa’ya sığmadı.

Tarihin en unutulmaz herkesin gördüğüne şaşırdığı bir tek ferdiyi bilenlerin şaşırmadığı böyle biriyle ancak bu ferdiye nasip olurdu denilen bir törenle kardeşimi, kardeşimizi uğurladık. Bugün de birinci sene-i devriyesi.

"FERDİ ZEYREK'İN ANMASINA GİTMEMİZ FIRSAT OLARAK GÖRÜLDÜ"

Orada olmak hepimize düşerdi, hepiniz istediniz. Orada olacaktık ve geçen hafta basın mensubu bir arkadaş sordu. Biz de ki grup toplantısı deyince ben dedim "Haftaya olmaz. Ferdi’nin vefatının yıldönümü, orada oluruz. Herkes orada olur" dedim. Ve bu soruya cevap yayınlandıktan bir süre sonra olmayacak bir şey oldu. Gözlerime inanamadım. Sonra da sonra da böyle araya girip, yav yapmasanız etmeseniz diyenlere "Özgür Bey Manisa’ya gideceğim deyince biz yapalım" dedik diyerek bugün bizim orada olmamızı burada grup toplantısını yapmak için bir fırsat görüldü.

Bir açıklama yapıldı. Günlerce düşündüm. Günlerce aklına güvendiğim herkese danıştım. Grubumuza, arkadaşlarımıza, çocukluk arkadaşlarıma hep şunu gidelim, gelsinler. Kim gelecek? Kim gelecek? O sabah partiye yedide kim geldiyse onlar gelecekti. Biraz önce Dikmen kapıda onları gördük zaten.

Kim gelecek? Son dört kurultayın seçilmiş genel başkanı olmayacak, seçilmiş yöneticileri olmayacak. Son üçünde geçerli oyların hepsini alan genel başkan olmayacak. İlk günden bu yana ilk kez nasip olan ki kendime saymıyorum diye söyledim, bir genel başkanın son üç kurultaydır delinmeyen anahtar listesi.

Bu liste iyi yapıldı, güçlü müçlü demek değil. Bu delegenin yani hem son seçilen delegenin hem ilk delegenin, o günkü delegenin idraki partiyi sevmesi, sahiplenmesi kapalı yere giriyor adam. Kimse görmüyor atmaz atmaz.

3 sene önce vermemiş 600 küsur tanesi. Hepsi veriyor. Diyor ki birlikte olalım. Bugün dayanışma günü bugün ayrışma günü değil. O delege gelse o delege gelse, o ruh gelse, o bilinç gelse, o idrak gelse zaten Özgür Özel’e burada gerek yok. Orayı kimin oturduğunun hiç önemi yok. Ama kim gelecekti, kimin geleceğini gördük. Nasıl gelmeyi planladıklarını gördük ve buranın ne olduğunu gördük. Burası Milli İrade’nin tecelligahıdır. Burada tecelli eder. Millet bir karar verir, o karar burada tecelli eder. Bütün yıpranmışlığına, yok sayılmasına, anayasayla yetkilerinin yağmalanmasına rağmen eninde sonunda o birinci meclisin duvarlarındaki o ruhu gidince hissedersiniz. Burası seçilmişlerin yeridir ve eğer bir seçilmiş ona verilen görevi yani bugün bu kürsüdür ona verilen görev ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya koysun, o bayrağı bir bırakırsanız millet bir daha elinize vermez o bayrağı.

Onun için herkese danıştım, en son Ferdi’nin sesiyle kararı verdim. Dedi ki hep Manisa’ya gitmem gerekir, hep burada bir şey çıkar. Orada da olmam lazım. Ararım, yav birader ne yapacağız? Daha derken anlar, abi biz burayı hallederiz sen orada lazımsın. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım.