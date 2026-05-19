CHP kurmaylarından İmralı süreci eleştirisi: Bu konu Erdoğan'a sorulmalı

Son günlerde İmralı sürecinin ilerlemediği yönünde değerlendirmeler kamuoyunda dile getiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için sosyal statü ve koordinatörlük talebini yineleyerek örgüt üzerinde etkili olacak yeni bir yapı inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli "İmralı Sürecinde" yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, "Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine, örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" dedi.

'TÜM CİDDİYETİMİZLE BURADAYIZ'

CHP kurmayları sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal’ın haberine göre CHP kurmayları, Özgür Özel’in “Bu meseleyi bir rekabet, muhalefet alanı olarak değil; tarihi bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz” ifadelerini işaret ederek, “Bu kapsamda ‘üzerimize düşeni yaparız’ diyoruz. Üstelik her gün partimize saldırılar artıyor. Hatta artık magazinselleşen, bel altına inen, iyice seviyeyi düşüren bir tutumla karşı karşıyayız. Biz tüm ciddiyetimizle buradayız ama iktidarda bunu göremiyoruz” dedi.

'İKTİDAR SAMİMİ DEĞİL'

İktidarın İmralı sürecinde samimi olmadığını ifade eden CHP kurmayları şu ifadeleri kullandı:

“En baştan beri yasal düzenleme gerektirmeyen bazı şeylerin hızla yapılabileceğini söylüyoruz. Örneğin Devlet Bey ‘Ahmetler göreve dönmeli’ diyor. Ahmetler hâlâ görevine dönmedi. İçişleri Bakanı ‘Sabah operasyonları bitecekti’ diyor ama gecenin köründe Ataşehir Belediye başkanımız tutuklandı. Rapora toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını genişletmeyi yazdık, daha en yakın olarak 1 Mayıs’ta Taksim yine işçilere kapalıydı. İfade özgürlüğünü genişletmeyi yazdık; gazeteciler, sendikacılar tutuklu. Yani iktidardan bir samimiyet gerekiyor.”

'ERDOĞAN'A SORULMALI'

CHP kurmayları, Bahçeli’nin “statü” değerlendirmelerine karşı ise Erdoğan'ı şöyle işaret ediyor:

“Sürecin ortak raporu çıktı. Yapılacak yasal düzenlemelerde önerileri iktidar kanadı getirecek. Şu an sahada durumu takip eden, terör örgütünün son durumunu bilen, ne yapılması gerektiği hakkında devlet imkanlarıyla bilgi sahibi olan onlar. Onlar sessizliğini koruyor. Bu konu Erdoğan’a sorulmalı. Genel başkanımız zaten partinin duruşunu açıkladı.”