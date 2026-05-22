CHP Genel Merkezi'nin önüne TOMA getirildi

Ankara, CHP kurultay davasında verilen kritik mahkeme kararının ardından hareketli bir geceye sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesine hükmetti.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi önünde tansiyon hızla yükseldi. Parti yönetimi ve milletvekillerinin çağrısı üzerine çok sayıda partili gece saatlerinden itibaren bina önünde toplanarak karara tepki gösterdi. Kalabalık, sloganlar atarak sabaha kadar bekleyişini sürdürdü.

GENEL MERKEZDE NÖBET GECESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, gelişmeler üzerine genel merkezde nöbet başlattı. Nöbetin önümüzdeki günlerde de sürdürülmesi ve her gece farklı isimlerin görevlendirilmesi planlanıyor.

Gece boyunca bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, Ankara Emniyeti geniş çaplı bir güvenlik planı uyguladı.

TOMA GELDİ

Sabah saatlerine doğru kritik bir gelişme yaşandı. Bölgeye TOMA sevk edildi. Parti binası önüne getirilen iki otobüs ile TOMA girişinin engellenmeye çalışıldığı görüldü.