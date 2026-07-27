CHP Ceyhan'da toplu istifa! 46 yönetici YENİ Parti'ye katılıyor

CHP Ceyhan İlçe Örgütü'nün yönetim kadroları, CHP'den istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Bu gelişme, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın CHP'den istifa ederek siyasi yaşamını Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'de sürdüreceğini açıklamasından bir gün sonra yaşandı.

46 YÖNETİCİ PARTİDEN AYRILDI

İlçe, kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle birlikte toplam 46 yönetici partiden ayrıldı. Gerçekleşen toplu istifa kararı, CHP Ceyhan İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyuruldu.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Vurucu, Kadın Kolları Başkanı Armağan Bazo ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Talum'un yanı sıra ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimlerinin tamamı partiden ayrıldı.

SİYASİ ÇALIŞMALARINI YENİ PARTİ'DE SÜRDÜRECEKLER

Partiden istifa eden yöneticiler, bundan sonraki siyasi çalışmalarını Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini kamuoyuna açıkladı. (ANKA)