CHP Bursa'dan butlana karşı barikatlı önlem: Kayyuma teslim olmayacağız

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında belirlediği MYK sonrası yapılan açıklamada CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın yönetimiyle birlikte görevden alındığı ve yerine Turgut Özkan’ın atandığı bildirilmişti. Kararın ardından CHP üyeleri il binasında nöbete başlamıştı.

‘’BU KARAR GEÇERSİZDİR’’

Partililer bu sabah CHP il binasının giriş kapısına sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP İl Başkanı Yeşiltaş, karara ilişkin tepkisini “Butlan heyeti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir çünkü üyesi toplanmadan MYK’yı toplayıp, böyle bir karar alındı. Bunlar geçersizdir. Tamamen aykırıdır. Dolayısıyla verdikleri kararı tanımıyoruz. Görevimizin başındayız. Bütün parti üyelerimiz ve örgütümüzle buradayız” ifadeleriyle dile getirdi. (DHA)