CHP Bartın'da istifa depremi: Özgür Özel'in fotoğrafını alarak YENİ Parti'nin yolunu tuttular

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol öncülüğünde; il ve ilçe örgütlerinde görev yapan çok sayıda yönetici, kadın kolları ve gençlik kolları üyesi, düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Şadırvan Caddesi'nde bulunan CHP Bartın İl Başkanlığı önünde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol'un yanı sıra Bartın Merkez İlçe Başkanı Zeki Şahin, Amasra İlçe Başkanı Ogün Basançelebi, Ulus İlçe Başkanı Nazime Bayraktar, Kurucaşile İlçe Başkanı Reyhan Özhan Aybilek, Bartın İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Özdemir, Bartın Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurşen Atılgan ile İl Genel Meclisi üyeleri Hakan Ceylan, Hakem Çetin, Musa Özgün, Hasan Karakurt, Hasan Atay ve çok sayıda il ile ilçe yöneticisi katıldı.

"ORTAK İRADEYLE İSTİFA ETTİK"

Basın açıklamasında, il ve ilçe yöneticileri ile İl Genel Meclisi üyelerinin ortak iradeyle CHP üyeliğinden istifa ettikleri belirtilirken Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti saflarında siyaset yapacakları ifade edildi.

"ÜZÜLEREK İSTİFA EDİYORUZ"

CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır onur ve gururla üyesi olduğumuz, aynı zamanda büyük bir mücadele ruhuyla görev ve sorumluluklarını yürüttüğümüz Cumhuriyet Halk Partimizden bugün itibarıyla üzülerek istifa ediyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFLARINI KALDIRDILAR

Akyol, parti binasında bulunan Genel Başkan Özgür Özel'e ait fotoğrafları da kaldırdıklarını belirterek bu kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Bugün buradan ayrılırken atanacak yönetimlerin, diğer yerlerde olduğu gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in fotoğraflarına zarar vermesini önlemek amacıyla fotoğrafları kaldırıyoruz."

YENİ PARTİ BİNASI 5 AĞUSTOS'TA DEVRALINACAK

İsmail Cem Akyol, Kemerköprü Mahallesi'nde yeni parti için bir hizmet binası kiraladıklarını belirterek 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeni parti binasını devralacaklarını açıkladı.

Akyol, açıklamasını "Yolumuz milletin yoludur." sözleriyle tamamladı.